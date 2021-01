Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin janvier 2021

Publicité

Maintenant que nous sommes dans la deuxième quinzaine du mois de janvier 2021, de nouveaux jeux arrivent sur le Xbox Game Pass de Microsoft. Le service va ainsi s’agrémenter de 9 nouveautés vidéoludiques entre horreur, mystère et yakuzas.

Comme à son habitude, Microsoft continue d’ajouter des jeux vidéos à son service par abonnement Xbox Game Pass. Pour rappel, celui-ci permet notamment de jouer gratuitement à des centaines de jeux sur Xbox, PC et même dans le Cloud.

9 nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass en janvier 2021

Avant toute chose, nous vous conseillons de vous renseigner sur les précédents jeux ajoutés sur le Xbox Game Pass en ce début d’année. Si cela est déjà fait, entamons ensemble la liste des jeux de la fin du mois de janvier 2021.

Pour commencer, le 21 janvier sera disponible uniquement dans le Cloud le jeu Outer Wild. Dans cette aventure galactique, vous devez partir enquêter sur une ancienne civilisation du nom de Nomaï. Accompagné de votre vaisseau, vous n’aurez cependant que 22 minutes pour découvrir des indices dans la galaxie environnante. Après cette durée, une supernova explosera et vous recommencerez de zéro. Les éléments que vous aurez découverts seront tout de même référencés dans un journal de bord.

Publicité

Sorti en juin 2020, Desperados 3 est un jeu vidéo tactique en temps réel. Disponible dès le 21 janvier sur le Xbox Game Pass (PC, Xbox et Cloud), ce RPG en vue isométrique vous fera voyager dans l’Ouest américain avec John Couper et ses acolytes. À vous de bien manier les capacités de chacun afin de survivre. Sortant le même jour et sur les mêmes plateformes, Donut County est un jeu où vous incarnez un trou… Oui, oui, un trou… Votre objectif est d’engouffrer tout ce qui passe sur votre passage. Le 21 janvier 2021 accueillera aussi Control sur PC. Cette célèbre licence de Remedy Entertainment est un jeu d’action vous mettant dans la peau d’une femme munie de puissants pouvoirs télékinétiques, mais aussi d’une arme très particulière.

Cyber Shadow, un jeu de plateforme ninjaesque à défilement horizontal, fera ensuite son apparition dans le Xbox Game Pass PC, Cloud et Xbox le 26 janvier 2021. Entrez ensuite dans la célèbre organisation japonaise Yakusa avec la Yakusa Remastered Collection sur PC, Xbox et Cloud le 28 janvier. La compilation regroupe les épisodes 3, 4 et 5 de la licence. Pour finir, la première exclusivité Xbox Games Pass pour Xbox Series X et S (ainsi que PC) fera son apparition le 28 janvier : The Medium. Un jeu horrifique à la troisième personne où vous incarnez une médium du nom de Marianne pouvant se voyager dans le monde des esprits.

Les jeux quittant le service

Chaque annonce de nouveautés sur le Xbox Game Pass signifie aussi que des jeux partent du service :

Death Squared (Console) ;

Death’s Gambit (PC) ;

Final Fantasy XV (Console & PC) ;

Fishing Sim World: Pro Tour (Console & PC) ;

Gris (PC) ;

Indivisible (Console & PC) ;

Reigns: Game of Thrones (PC) ;

Sea Salt (Console & PC).