Révolutionnez votre approche TikTok avec WGSN Analytics

WGSN, l’agence conseil renommée pour son analyse approfondie des tendances, présente TikTok Analytics. Il s’agit d’une méthodologie inédite qui va au-delà du simple comptage des vues et de la viralité pour aider les marques à décrypter les tendances de demain.

Qu’est-ce que TikTok Analytics ?

TikTok Analytics est une analyse exclusive des tendances sur TikTok. Elle aide les marques à comprendre quelles sont les tendances éphémères et lesquelles ont le potentiel de durer dans le temps. WGSN associe des données analysées par des experts à son modèle STEPIC pour identifier les tendances les plus importantes. Cette méthodologie unique permet aux marques d’éliminer le superflu et de se concentrer sur le nécessaire.

En analysant la santé, la force et la stabilité des tendances TikTok dans le contexte de leurs prévisions macroéconomiques, WGSN peut prévoir la durée de vie des tendances. Ainsi, les marques peuvent anticiper l’avenir, identifier les risques et intégrer les tendances dans leurs stratégies de produits et de marketing à long terme.

Pourquoi TikTok Analytics est-elle révolutionnaire ?

Plutôt que d’adopter une approche réactive vis-à-vis des tendances TikTok, les marques peuvent prendre une longueur d’avance. Elles peuvent passer outre l’anxiété de suivre toutes les tendances pour se concentrer sur celles qui ont une pertinence et une durabilité.

L’analyse de WGSN ne se limite pas à identifier les tendances actuelles. Elle donne une vision contextualisée de chaque tendance et prédit son évolution future. Selon Carla Buzasi, PDG de WGSN, cette méthodologie est essentielle pour aider les marques à prendre une longueur d’avance sur le marché.

Quelles sont les implications pour l’industrie de la mode ?

Grâce à TikTok Analytics, les marques peuvent éviter de perdre du temps ou de l’argent dans des produits passagers. Selon Clare Varga, directrice de WGSN Beauty, cette nouvelle série de rapports est « une véritable révolution ».

TikTok Analytics et la mode

En plus d’aider les marques à anticiper les tendances, TikTok Analytics peut également contribuer à une évolution éco-responsable de l’industrie de la mode. En évitant la création de stocks excédentaires et en privilégiant des produits durables. Les marques peuvent réduire leur empreinte carbone, selon Mirela Dufrayer, responsable marketing de la marque et du contenu chez WGSN.

Êtes-vous prêt à changer la façon dont vous abordez les tendances TikTok ? Grâce à TikTok Analytics, il est temps de passer à une approche plus stratégique et durable. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur cette innovation de WGSN !