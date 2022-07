Instagram supprime son nouveau fil d’actualité façon TikTok

Tout n’est pas rose pour Instagram en ce moment. Après de vives critiques concernant la mise en place d’un fil d’actualité se rapprochant fortement de ce que propose TikTok, le réseau social a finalement décidé de faire marche arrière. Cette interface va en effet disparaitre dans une à deux semaines. De plus, le nombre de publications recommandées va être réduit.

Le fil d’actualité Instagram façon TikTok en prend pour son grade

Il ne suffit pas de faire du TikTok pour connaitre le même succès. Instagram vient d’ailleurs de souffrir de cette ambition. En effet, nous savons depuis le mois de mai 2022 que le réseau social envisage un fil d’actualité similaire à TikTok, permettant de scroller entre les publications et les vidéos en mode plein écran. En déployant cette nouvelle interface à un petit groupe d’utilisateurs en début de semaine, les utilisateurs ont rapidement vu rouge.

Il faut dire que ce lundi, Kylie Jenner et Kim Kardashian sont vivement venus critiquer ce changement sur les réseaux sociaux, mais aussi d’autres créateurs de contenus plus ou moins populaires ayant accès à ce fil d’actualité Instagram inspiré de TikTok. Une pétition a même été lancée par Tatit Bruening sur Change.org pour faire revenir le fil de publications chronologique, récoltant aujourd’hui plus de 225 000 signatures.

Face à cette situation, Adam Mosseri, PDG d’Instagram, est venu réagir à travers une interview donnée au média américain The Verge. 1er point à noter, le nouveau fil d’actualité polémique va disparaitre d’Instagram d’ici une à deux semaines. En plus de cela, la plateforme va afficher moins de publications recommandées et annonce se concentrer sur le développement de ses algorithmes.

Une remise en question en cours pour le réseau social

Dans les détails, le dirigeant d’Instagram déclare : « Je suis heureux que nous ayons pris un risque – si nous n’échouons pas de temps en temps, nous ne voyons pas assez grand ou assez audacieux ». Il ajoute : « Mais nous avons définitivement besoin de faire un grand pas en arrière et de nous regrouper. Nous avons beaucoup appris, alors nous revenons avec une sorte de nouvelle idée ou itération. Nous allons donc travailler dans ce sens ».

Face aux critiques de ce fil d’actualité TikTok, Adam Mosserie explique : « Les changements de design attirent souvent les foudres des utilisateurs hostiles au changement, mais dans ce cas, le mécontentement très médiatisé était étayé par les données internes d’Instagram ». Il souligne ainsi que « La tendance des utilisateurs à regarder davantage de vidéos est réelle et a précédé la montée en puissance de TikTok ».

Concluant ainsi qu’« il est clair que les gens n’aiment pas les changements de design d’Instagram », Adam Mosseri précise qu’avec le nouveau design du fil d’actualité, « les gens sont frustrés et les données d’utilisation ne sont pas excellentes ». Le PDG d’Instagram déclare pour finir : « Je pense donc que nous devons prendre un grand recul, nous regrouper et déterminer comment nous voulons aller de l’avant ».