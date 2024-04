Comment résilier son abonnement Netflix ?

Netflix est la plateforme de vidéos en streaming la plus connue en France. Elle propose une vaste sélection de films, de séries, de documentaires et d’autres programmes qui peuvent être visionnés depuis un appareil connecté à Internet. Cela peut être un smartphone, une tablette, un ordinateur, une console de jeux, une smart TV, un lecteur de streaming, etc. Cependant, vous souhaitez peut-être résilier votre abonnement Netflix et tester une autre plateforme de streaming ? Dans ce cas, découvrez dans cet article la procédure de résiliation à suivre !

Il faut savoir que tous les abonnements Netflix sont sans engagement. En d’autres termes, vous pouvez y mettre un terme à tout moment. Cependant, nous vous conseillons de vous désabonner avant la date de prélèvement. Pour vous désabonner de Netflix depuis la plateforme, il faut :

Se connecter à votre espace,

Cliquer sur votre profil en haut à droite de l’écran ou en bas à droite si vous souhaitez vous désabonner de Netflix depuis l’application

Sélectionner la rubrique « Compte »

» Cliquer sur l’onglet « Abonnement et Facturation ».

». En bas de cette rubrique, vous trouverez l’option « Annuler l’abonnement »

» En cliquant dessus, vous verrez une nouvelle page Internet s’afficher avec la demande de confirmation de la résiliation de l’abonnement

Cliquer une nouvelle fois sur « Compléter l’annulation » pour valider.

Pour se désabonner de Netflix depuis votre tablette ou votre smartphone, il faut :

Se rendre dans les paramètres de votre appareil mobile

Cliquer sur l’application iTunes

Sélectionner votre identifiant Apple et cliquer sur « Afficher l’identifiant Apple »

» Dans la rubrique « Abonnements », choisir le service Netflix

», choisir le service Netflix Cliquer sur « Annuler abonnement » en bas de l’écran et cliquer sur « Confirmer »

Si vous souhaitez opérer le désabonnement depuis votre Apple TV, vous devez :

Aller dans la page d’accueil de votre Apple TV et cliquer sur « Réglages »

» Ensuite, cliquer sur « Comptes »

» Sélectionner « Abonnements » puis « Gérer les abonnements »

» puis « » Sélectionner Netflix

Cliquer sur « Annuler l’abonnement » et sur « Confirmer »

Si vous avez souscrit votre offre Netflix via un opérateur, voici la démarche à suivre pour procéder à la résiliation de votre abonnement, suivant l’opérateur concerné.

Pour résilier votre abonnement Netflix via Orange, vous devez passer par le site officiel de Netflix. Pour ce faire :

Connectez-vous au site de Netflix à l’aide de vos identifiants

Cliquez sur la rubrique « Compte »

» Dans la section « Abonnement et facturation », cliquez sur « Annuler l’abonnement ».

Pour résilier votre abonnement Netflix via SFR, vous pouvez répéter la procédure de désabonnement via le site de Netflix, ou directement via l’espace client SFR.

Cependant, il est à noter que si vous résiliez votre compte sur le site Internet de Netflix, l’option restera présente sur votre facture SFR, même si elle ne vous sera pas facturée.

En ce qui concerne l’opérateur Bouygues Télécom, voici la démarche à suivre pour se désabonner de Netflix :

Tout d’abord, rendez-vous dans votre Espace Client Bouygues

Ensuite, sélectionnez l’onglet « Mon offre et mes options »

» Cliquez sur « Mes options détenues » et sélectionnez « Netflix »

» et sélectionnez « » Cliquez sur « Résilier »

» Appuyez sur « Confirmer » pour finaliser la résiliation de votre abonnement.

Il faut savoir que Free est l’unique opérateur qui propose Netflix comme une option payante. De plus, Free inclut Netflix directement dans l’une de ses offres Internet.

Par conséquent, si vous vous êtes abonné à Netflix en tant qu’option payante de Free, il faut vous rendre sur le site Internet de Free.

Par contre, si l’abonnement à Netflix est inclus dans votre offre, comme pour l’offre Freebox Ultra, vous pouvez vous désabonner via votre espace client Free.

Voici comment se désabonner de Netflix depuis iTunes en passant par votre ordinateur :