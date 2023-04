Apple TV+ est disponible gratuitement pour les abonnés Canal+

Apple semble être prêt à mettre drastiquement en avant Apple TV+ sur le marché français. En effet, la plateforme de SVOD arrive gratuitement pour les personnes abonnées à Canal+. L’occasion pour la firme à la pomme de faire plus largement connaitre son service, que ce soit en streaming ou directement sur l’emblématique chaîne française. À noter, ce nouvel avantage sera disponible à partir du 20 avril 2023.

En France, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ sont les trois grands rois du marché de la SVOD en France. Malgré la qualité de ses contenus originaux, Apple TV+ reste de son côté assez discret.

Un partenariat pluriannuel avec Canal+ devrait cependant faire gagner de l’ampleur à la plateforme d’Apple. Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, a en effet déclaré à Variety ce partenariat entre les deux entités. Le PDG du groupe Canal+, Maxime Saada, a aussi partagé la bonne nouvelle dans un tweet.

Touchant la France, la Suisse, la République tchèque ainsi que la Slovaquie, ce nouvel accord apporte tout simplement Apple TV+ aux abonnés Canal+ sans frais supplémentaires. Cela ouvre ainsi le très bon catalogue de la plateforme de SVOD à plus de personnes : Ted Lasso, Shrinking, Mythic Quest, Severance ou encore For All Mankind. Pour rappel, Apple propose uniquement des séries et films originaux.

De petites informations supplémentaires ont été partagées autour de cet accord entre Canal+ et Apple. Nous apprenons ainsi qu’aucune discussion n’a eu lieu avec d’autres diffuseurs, et que la chaîne Canal+ va diffuser des séries Apple TV+ (dont The Morning Show).

Pour finir, Eddy Cue souligne que cet accord a été fait dans l’intérêt des deux groupes ; mais aussi que le niveau des abonnements Apple TV+ en France est bon, et qu’il va « devenir meilleur ».

Aujourd'hui, @Canalplus a signé avec @Apple un accord historique et pluri-annuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés @canalplus auront accès aux contenus de @AppleTVPlus sans surcoût, et directement dans myCanal. De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel,… pic.twitter.com/MMMlBD73NZ — Maxime Saada (@maxsaada) April 13, 2023

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple TV : une application pour smartphones et tablettes Android bientôt disponible !