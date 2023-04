Microsoft ajoute Bing avec ChatGPT au clavier SwiftKey sur iPhone et smartphones Android

Vous connaissez l’intelligence artificielle ChatGPT ? Microsoft la manie à merveille depuis quelques semaines. Outre le moteur de recherche Bing, l’IA conversationnelle fait aussi son entrée dans le clavier virtuel pour smartphones Android et iPhone de la firme américaine : SwiftKey.

Proposer ChatGPT pour populariser son moteur de recherche Bing, et intrinsèquement son navigateur Edge, c’est bien ; mais le faire 24h/24 et 7j/7, c’est encore mieux pour Microsoft.

Après avoir tiré une tête en bêta, le clavier virtuel SwiftKey de la firme de Redmond vient s’acquitter du nouveau Bing boosté par l’intelligence artificielle. Tout le monde peut ainsi profiter de l’IA sur iPhone et smartphone Android.

En touchant sur le bouton Bing, il est ainsi possible de profiter de trois fonctionnalités : Rechercher s’ouvre par défaut et propose d’effectuer une requête rapide sur le web, parfait pour trouver une information lors d’une discussion ; Tone pour adapter le ton de votre message (professionnel, décontracté, poli ou adapté aux réseaux sociaux) ; et Conversation, vous renvoyant vers l’agent conversationnel sous ChatGPT (sur le navigateur Edge ou l’application Bing).

À noter, les deux dernières fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs de SwiftKey sur iPhone et smartphones Android. En effet, il est nécessaire d’avoir l’autorisation d’utiliser le nouveau Bing pour en profiter. Pour rappel, cette dernière s’acquiert quelque temps après s’être inscrit via la file d’attente mise en place par Microsoft.

Pour rappel, la firme américaine ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin avec l’intelligence artificielle. Alors que son avance face à Google est de plus en plus grande, l’objectif est maintenant de booster Outlook, Word, Excel et PowerPoint ou encore Teams avec de l’IA afin de devenir essentiel au workflow des utilisateurs, et principalement des entreprises.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Bing avec ChatGPT : Microsoft vient d’y ajouter de la publicité !