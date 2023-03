Bing avec ChatGPT : voici comment l’utiliser sur Google Chrome et Firefox !

Microsoft a récemment introduit ChatGPT dans son moteur de recherche. Après avoir reçu votre invitation pour en profiter, un problème se dresse face à vous. En effet, il est obligatoire de passer par le navigateur Microsoft Edge pour utiliser cet agent conversationnel boosté à l’intelligence artificielle. Bonne nouvelle, il existe un moyen très simple d’outrepasser cette limitation : une extension pour Google Chrome et Firefox.

Les projets de Microsoft autour de ChatGPT sont nombreux. Nous pouvons notamment vous parler de l’intégration à venir dans Word, Excel, PowerPoint ou encore Outlook, ou encore son arrivée dans Windows 11 récemment. L’investissement de l’entreprise dans OpenAI porte ainsi très bien ses fruits, avec d’ailleurs l’intégration précoce du nouveau modèle d’intelligence artificielle GPT-4.

La firme américaine compte cependant bien sur un point précis pour convertir les internautes à ses services : le fait que Bing avec ChatGPT nécessite obligatoirement l’utilisation d’Edge. L’objectif était ainsi de les faire sortir de Google Chrome ou encore Firefox pour profiter de son agent conversationnel, d’ailleurs directement intégré au navigateur de Microsoft.

Bonne nouvelle, il est possible d’outrepasser cette limitation et de garder ses bonnes habitudes sur son navigateur favori. En effet, le développeur Sunghyun Cho propose depuis plusieurs semaines une extension nommée « Bing Chat for All Browsers ». Elle permet ainsi d’utiliser Bing avec ChatGPT sur les navigateurs tournant sous le moteur Chromium (Chrome, Opera, Vivaldi, Arc…) et Gecko (Firefox, Brave…).

Il suffit ainsi d’installer l’extension via le Chrome Web Store ou le Firefox Browser Add-On pour ouvrir Bing avec ChatGPT à plus de navigateurs web. Cette solution est aussi disponible en téléchargement sur la page GitHub du projet.

À noter, il est toujours obligatoire de s’être inscrit sur la file d’attente de Bing avec ChatGPT et d’avoir reçu son invitation afin de pouvoir utiliser l’agent conversationnel de Microsoft. Si ce n’est pas le cas, ajouter l’extension pour Chrome et Firefox ne changera rien.