iOS 16.4, parrainage Tesla & Xbox Game Pass – Tech Express

Bienvenue dans cette édition du Tech Express du mercredi 29 mars 2023. Au programme, découvrez les dernières nouveautés d’iOS 16.4 pour votre iPhone, le retour du programme de parrainage de Tesla en France, la fin de l’offre Xbox Game Pass à 1 euro, la mise à jour de sécurité de mars 2023 pour le Galaxy A13 et rendez-vous le 4 avril pour la présentation du OnePlus Nord CE 3 Lite.

Les news Tech : iOS 16.4, Parrainage Tesla, Xbox Game Pass

La mise à jour iOS 16.4 apporte avec elle 21 nouveaux emojis, des notifications des web apps, un mode d’isolement de la voix pour les appels, une nouveauté pour faciliter la détection des doublons de photos, un nouveau paramètre d’accessibilité pour les vidéos avec trop de clignotements, etc. Des corrections de bugs et des optimisations ont également été apportées.

Le programme de parrainage de Tesla est de retour en France avec des récompenses sous forme de crédits, dont les parrains gagnent 2 000 crédits et 100 crédits pour les filleuls, jusqu’au 31 mars. Les crédits peuvent être utilisés pour obtenir des kilomètres de Supercharge gratuits ou pour des articles Tesla comme des accessoires pour voiture et des vêtements.

Le Xbox Game Pass ne propose plus d’offre d’essai à 1 euro pour les nouveaux abonnés. Microsoft explique que cette offre de lancement n’est plus d’actualité et que de nouvelles promotions seront proposées ultérieurement pour les joueurs souhaitant s’abonner. Les prix habituels sont donc appliqués : 12,99 euros pour l’abonnement Ultimate et 9,99 euros pour les offres PC et Xbox Game Pass.

Les dernières news Droidsoft

Le patch de sécurité de mars 2023 est en cours de déploiement sur le Galaxy A13 en Colombie. Cependant, la mise à jour pourrait ne pas être disponible en Europe avant quelques semaines. Cette nouvelle version corrige 50 failles de sécurité et pourrait également inclure des corrections de bugs et améliorations de la stabilité de l’OS.

OnePlus annonce un événement de lancement pour le 4 avril 2023 pour présenter deux nouveaux produits : le smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite et les écouteurs OnePlus Nord 2. Le smartphone devrait avoir un écran IPS LCD de 6,7 pouces FHD+ 120 Hz ; une puce Snapdragon 695 ; un module photo avec capteur principal 108 Mpx ; ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67 W.

Voici donc les dernières news tech du Café Du Geek et de Droidsoft pour ce Tech Express du 29 mars 2023.