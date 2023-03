Tesla : le programme de parrainage est de retour en France

Le programme de parrainage Tesla n’est plus disponible depuis plus d’un an et demi en France. Bonne nouvelle, le constructeur automobile vient d’annoncer le retour de ce dernier dans l’Hexagone. Sans grande surprise, il a été remanié pour être plus modeste en récompenses. Petit point positif, parrain et filleul reçoivent tous deux des avantages.

Depuis le mois de septembre 2021, le programme de parrainage de Tesla n’est plus en France. Il aura finalement valu environ 18 mois pour voir revenir ce dernier dans l’application de la firme américaine.

Alors que ce dispositif proposait auparavant de profiter de recharges gratuites dans les Superchargeurs (voire exceptionnellement d’avoir 2 % de remise sur le Tesla Roadster), nous sommes maintenant face à un système à « Crédits ». Chaque affiliation permettra ainsi de récupérer des points, transformables en différentes récompenses.

Dans les détails, un parrainage rapportera 2 000 crédits au parrain et 100 au filleul dès le 31 mars. Avant cette date, il sera exceptionnellement bonifié avec un gain de 10 000 crédits pour le parrain et 5 000 pour le filleul.

Après avoir cumulé quelques milliers de crédits, il sera possible de profiter des récompenses suivantes :

Kilomètres de Supercharge gratuite : 500 km pour 500 crédits ou 5000 km pour 5000 crédits ;

: 500 km pour 500 crédits ou 5000 km pour 5000 crédits ; Tesla Wall Connector : 5500 crédits ;

: 5500 crédits ; Kit de centres de roues en fibre de carbone pour Model 3 : 1500 crédits ;

: 1500 crédits ; Plateaux pour accessoires de console pour Model 3 ou Model Y : 500 crédits ;

: 500 crédits ; Seuils de porte rétroéclairés Model S, 3, X ou Y : 3000 crédits ;

: 3000 crédits ; Couverture pour animaux de compagnie pour Model S, 3, X ou Y : 2500 crédits ;

: 2500 crédits ; Porte-vélos : 8500 crédits ;

: 8500 crédits ; Galerie de toit de la Model S, 3 ou Y : 8500 crédits ;

: 8500 crédits ; Kit de centres de roues Gemini pour Model Y : 850 crédits ;

: 850 crédits ; T-shirt « Mode Plaid » pour homme : 500 crédits ;

: 500 crédits ; Sweat à col zippé Confort pour homme : 1500 crédits ;

: 1500 crédits ; Blouson Cyberquad pour enfant : 1500 crédits ;

: 1500 crédits ; Mega (back) Pack : 3600 crédits ;

: 3600 crédits ; Carafe : 3000 crédits ;

: 3000 crédits ; T-shirt Cybertruck Owl pour hommes : 500 crédits ;

: 500 crédits ; Chargeur portable sans fil 2.0 : 1500 crédits ;

: 1500 crédits ; Sweat à capuche court demi-zippé Confort pour femme : 1500 crédits.

