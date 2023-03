Départ d’Oppo et OnePlus de l’Europe, une information démentie par les deux marques

Tout est allé très vite en ce lundi 27 mars 2023. En effet, plusieurs sources ont relayé que OnePlus et Oppo comptaient quitter le marché européen, dans certains pays pour débuter (France, Allemagne et Pays-Bas), ainsi que le Royaume-Uni. Face à cette situation, les deux marques spécialisées dans les smartphones sont rapidement venus démentir ces informations.

Dans une récente publication, le site 36 Krypton est venu déclarer que plusieurs sources « proches du dossier » affirmaient qu’Oppo et OnePlus envisageaient de quitter certaines parties de l’Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce choix serait purement et simplement dû à un ralentissement des ventes de smartphones dans ces régions. Il faut dire que le marché européen a connu une chute de 17 % des livraisons de smartphones durant l’année 2022. Cette dernière était d’ailleurs de 39 % pour Oppo durant le quatrième trimestre 2022.

Mais ce n’est pas tout, Oppo et OnePlus ont fait face à des litiges en matière de brevets l’année dernière. Les marques ont d’ailleurs perdu un procès contre Nokia autour de la technologie 5G. Elles ont d’ailleurs dû arrêter la vente de leurs smartphones en Allemagne à la suite de ces déboires. La Finlande, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni n’avaient pas décidé de faire de même.

Sur Twitter, le leaker Max Jambor est venu confirmer qu’Oppo et OnePlus quitteraient plusieurs marchés européens, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.

I can confirm: OPPO and OnePlus are pulling out of Europe. First to leave are Germany, UK, France and Netherlands. — Max Jambor (@MaxJmb) March 27, 2023

Tout cela a cependant été rapidement démenti par OnePlus. Auprès du média américain The Verge, James Paterson, responsable mondial des relations publiques, a déclaré hier : « OnePlus ne se retirera pas de l’Europe et du Royaume-Uni et maintiendra des activités stables sur les marchés locaux. OnePlus continuera à investir en Europe et à fournir des produits et des solutions plus innovants à ses utilisateurs ».

Un peu plus tardivement, Oppo a rassuré les consommateurs ce mardi en déclarant : « Nous avons connu un excellent début d’année 2023 avec les lancements réussis de plusieurs produits en Europe et nous avons une gamme de produits à venir pour le reste de l’année. Comme toujours, Oppo continuera à fournir des produits plus innovants et le meilleur service de sa catégorie pour les utilisateurs ».