Xbox Game Pass : le mois d’essai à 1 euro, c’est terminé !

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui veulent s’essayer au Xbox Game Pass : la période d’essai devient plus chère. Auparavant proposée à 1 euro, cette offre est désormais abolie et fait payer les joueurs le prix fort : 12,99 euros pour l’abonnement Ultimate et 9,99 euros pour les offres PC ou Xbox.

Le Xbox Game Pass est l’abonnement à essayer dans le cas où vous avez une Xbox, un PC, un smartphone ou encore une tablette. Il permet en effet d’accéder à la bibliothèque de jeux du service sur ces plateformes, que ce soit en téléchargeant les titres ou en passant par le cloud gaming. Pour son premier mois, Microsoft proposait ce service pour la modique somme de 1 euro. Malheureusement, tout cela est de l’histoire ancienne.

En effet, le site Windows Central vient de relayer que cette offre d’essai du Xbox Game Pass n’est maintenant plus de la partie. Nous pouvons notamment voir sur la page d’abonnement au célèbre service qu’il n’est plus possible de s’abonner pour 1 euro le premier mois. À la place, les prix habituels sont affichés : 12,99 euros par mois pour le Xbox Game Pass Ultimate et 9,99 euros pour le PC Game Pass et le Xbox Game Pass.

Microsoft ne se cache d’ailleurs pas d’avoir effectué ce changement. Auprès de Windows Central, la firme de Redmond a ainsi déclaré : « Nous avons mis fin à notre offre de lancement pour le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass et nous évaluons différentes promotions marketing pour les nouveaux membres à l’avenir ». De ce fait, le mois d’essai à 1 euro disparait pour laisser place à d’autres promotions.

Reste maintenant à patienter afin de connaitre ces nouvelles solutions choisies par Microsoft pour ses différents abonnements afin de séduire efficacement les joueurs n’ayant pas encore craqué pour le Xbox Game Pass.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux de fin mars 2023 !