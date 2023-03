Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux de fin mars 2023

Pour finir le mois de mars 2023, Microsoft n’a pas été très gourmande en nouveaux jeux vidéo dans le Xbox Game Pass. En effet, la firme américaine vient d’annoncer l’introduction de seulement deux titres : MLB The Show 23 et Infinite Guitars.

Avant d’annoncer les derniers jeux ajoutés en mars 2023, Microsoft rappelle qu’un titre déjà annoncé arrivera dès demain sur console, PC et en cloud gaming : Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition. Les nouveaux ajouts de la fin du mois sur le Xbox Game Pass sont malheureusement très restreints :

MLB The Show 23 – Cloud et console ;

Infinite Guitars – Cloud, console et PC.

La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que ces deux titres sont disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass. MLB The Show 2023 est tout simplement la nouvelle itération du célèbre jeu de simulation de baseball. Nous apprenons au passage que les abonnés pourront accéder à un accès anticipé dès le 24 mars, mais aussi à des objets supplémentaires via l’achat du Lot Accès anticipé.

Concernant Infinite Guitars, il s’agit d’un tout nouveau jeu de rythme (succédant ainsi au très bon H-Fi Rush arrivé en février 2023), où vous défoncerez du robot avec votre guitare électrique. Microsoft détaille que nous sommes face à « un RPG rythmique hybride doté d’une bande-son survoltée, de graphismes hauts en couleur inspirés des anime et de combats de méchas palpitants ».

En plus de cela, des DLC arrivent en cette fin de mois de mars 2023 : Hubs and Transport dans Cities: Skylines ; Scribes of Fate pour The Eleder Scrolls Online ; et Rally Adventure pour Forza Horizon 5. Le mois prochain a aussi été teasé, avec l’annonce de l’arrivée de Ghostwire: Tokyo à partir du 12 avril 2023 sur Xbox Series X/S et PC via le Xbox Game Pass.

Pour finir, les jeux vidéo suivants quitteront le Xbox Game Pass en mars 2023 :

A Memoir Blue – Cloud, Console et PC ;

Chinatown Detective Agency – Cloud, Console et PC ;

ClusterTruck – Cloud, Console et PC ;

Double Dragon Neon – Cloud et Console ;

Kraken Academy!! – Cloud, Console et PC ;

MLB The Show 22 – Cloud et Console ;

Power Rangers: Battle for the Grid – Cloud, Console et PC.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Game Pass : Microsoft promet de ne pas augmenter les prix de l’abonnement !