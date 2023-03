Xbox Game Pass : voici les jeux de mars 2023

Maintenant que le mois de mars 2023 a bien débuté, il est temps d’en apprendre un peu plus sur les titres Xbox Game Pass à venir. Microsoft vient en effet de partager la liste des prochains jeux vidéos disponibles via son service. Nous remarquons notamment l’arrivée de Dead Space 2 et 3 ; Valheim ; ou encore Civilization VI.

Le mois de mars 2023 a commencé sur les chapeaux de roues sur le Xbox Game Pass avec l’arrivée de Wo Long: Fallen Dynasty ou encore F1 22. Cependant, Microsoft ne compte pas en rester là.

Dans un nouveau billet de blog, la firme américaine est venue dévoiler l’arrivée de six jeux vidéos supplémentaires dans le Game Pass pour les jours à venir :

Guilty Gear Strive – Cloud, Console et PC (Déjà disponible) ;

Dead Space 2 – Cloud (9 mars) ;

Dead Space 3 – Cloud (9 mars) ;

Valheim (preview) – Console (14 mars) ;

Civilization VI – Cloud, Console et PC (16 mars) ;

Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition – Console et PC (21 mars).

Microsoft souligne aussi que quelques mises à jour sont désormais disponibles sur des jeux du Xbox Game Pass : Invasion Mutante sur Fallout 76 ; Fractal sur No Man’s Sky ; et la saison 3 Echoes Within sur Halo Infinite. Les joueurs pourront aussi profiter des Forteresses de la Fortune et des festivités du cinquième anniversaire dans Sea of Thieves.

De nouveaux avantages Xbox Game Pass Ultime ont aussi été présentés : le Pack EA Play Supercharge pour Madden NFL 23 ; le Pack Fusil d’Assaut Corrompu dans Halo Infinite ; le Pack de contenu Champions dans F1 22 ; et Tenues de nuit pour une soirée pyjama pour Les Sims 4.

Pour finir, Microsoft dévoile que les jeux suivants quitteront le Xbox Game Pass à partir du 15 mars 2023 :

F1 2020 (Console) EA Play ;

Goat Simulator (Cloud, Console & PC) ;

Kentucky Route Zero (Cloud, Console & PC) ;

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console & PC) ;

Paradise Killer (Cloud, Console & PC) ;

Undertale (Cloud, Console & PC) ;

Young Souls (Cloud, Console & PC) ;

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console & PC).

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Xbox Series X/S : voici les nouveautés de la mise à jour de février 2023 !