Les Millenniaux de plus en plus accros aux jeux vidéo ?

Le monde du gaming a bien évolué depuis les premiers jeux tels que Pac-Man, Space Invaders ou Pong. Aujourd’hui, les jeux sont de plus en plus immersifs avec des graphismes époustouflants, VR et modes multi-joueurs en ligne. Cependant, cette évolution a entraîné une addiction chez certaines personnes. Une enquête menée par ExpressVPN auprès de 2000 gamers aux États-Unis et au Royaume-Uni a révélé que les milléniaux (20 – 40 ans) passent plus de temps à jouer aux jeux vidéo que leurs homologues de la génération Z (moins de 20 ans). Cette enquête a également déterminé les raisons pour lesquelles les milléniaux sont plus accros aux jeux vidéo que les jeunes.

Les gamers plus âgés passent plus de temps à jouer que les jeunes

Contrairement aux idées reçues, les gamers âgés de 30 à 40 ans sont plus susceptibles de jouer quotidiennement à des jeux vidéo, 68% d’entre eux reconnaissant le faire régulièrement. En revanche, 58% des gamers âgés de 20 ans jouent à des jeux vidéo tous les jours. Les milléniaux sont également plus nombreux que la génération Z à admettre consacrer une journée entière au gaming chaque semaine. En revanche, les gamers de la tranche d’âge la plus âgée interrogée (de 46 à 55 ans) sont moins susceptibles de jouer quotidiennement que les milléniaux. Mais ils sont plus nombreux à consacrer plus de 24 heures pour une seule séance de jeu.

Les milléniaux ont grandi avec les jeux vidéo

Les milléniaux ont grandis avec l’industrie du jeux vidéo et vécu l’évolution d’un environnement pixelisé 8bits vers un univers ultraréaliste. Pour eux, les jeux vidéo sont un moyen de se détendre, de se rapprocher de leurs amis, voire même d’en faire de nouveaux. En revanche, la genZ a grandi avec des Smartphones dans la poche et n’a jamais connu un monde sans internet. Pour eux, les jeux vidéo pourraient n’être qu’un moyen de passer du temps et d’échapper à la réalité pendant un moment. Les milléniaux ont également plus de revenus à dépenser pour leur divertissement favori que leurs homologues plus jeunes qui sont probablement encore étudiants ou se lancent à peine dans la vie active.

Les gamers perdent souvent le contrôle de leurs habitudes de gaming

Il est fréquent que les gamers perdent le contrôle de leur temps de jeu et deviennent accros. Cette situation peut les conduire à négliger des activités importantes de leur vie quotidienne. Telles que manger, dormir, travailler et avoir des interactions sociales. De plus, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré trouver tout le reste ennuyeux en comparaison avec le gaming. Ce qui peut également témoigner d’une dépendance aux jeux vidéo.

En conclusion, les jeux vidéo sont devenus un divertissement populaire dans le monde entier. L’enquête menée par ExpressVPN révèle que les milléniaux sont les plus accros aux jeux vidéo, avec une forte proportion à y consacrer de longues périodes. Cela peut s’expliquer par leur exposition précoce à l’industrie des jeux vidéo et leur lien émotionnel plus fort avec. Cependant, cette étude souligne également les risques d’addiction associés à la pratique excessive de jeux vidéo. Les joueurs perdent souvent le contrôle de leur temps de jeu, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur vie quotidienne. Il est important de prendre conscience des effets potentiellement négatifs des jeux vidéo et apprendre à gérer son temps de jeu de manière responsable.

Et si vous trouvez que vous ne jouez pas assez comparé aux résultats de l’étude, on vous invite à lire notre dernier test de jeu. 🙂 (Promis, on juge personne)