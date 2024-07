Annonce surprise lors de l’EVO : SNK vs. Capcom : SVC Chaos est de retour ! 

C’est sans doute l’annonce la plus inattendue de l’EVO 2024. Outre l’arrivée de nouveaux personnages sur King of Fighters XV et Fatal Fury : City of the Wolves, SNK a réservé une surprise de plus dans son panier. Durant l’EVO, l’évènement compétitif de l’année sur les jeux de combat, le studio japonais révèle la réédition de SNK vs. Capcom : SVC Chaos. Le célèbre crossover de 2003 fait donc peau neuve et est déjà disponible depuis lundi dernier. Avis aux nostalgiques !

SNK vs. Capcom : SVC Chaos, un renouveau après 21 ans d’existence

Sorti en 2003 sur Neo Geo, SNK vs. Capcom : SVC Chaos est un jeu de combat développé par le studio japonais SNK. Il s’agit d’un crossover entre deux célèbres franchises, dont SNK elle-même et Capcom, le papa de Street Fighter. Parmi les rosters, on a 36 personnages jouables. Ces derniers sont des combattants issus de The King of Fighters, Samurai Shodown, Metal Slug 2, ou encore Street Fighter, Mega Man, Darkstalkers et bien d’autres encore.

21 ans plus tard, SNK a profité de l’EVO ce week-end dernier pour annoncer le remaster de SNK vs. Capcom : SVC Chaos. Non seulement le jeu embarquera le même gameplay qu’à l’époque, mais il proposera également de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, il y a l’incontournable visionneuse de hitbox, et bien sûr, le rollback netcode pour améliorer l’expérience des matchs en ligne. Un mode galerie est également disponible.

Enfin, Athena et Red Arremer, des personnages secrets dans l’opus d’origine, sont disponibles dès le lancement du jeu.

Après sa révélation le 20 juillet, SNK vs. Capcom : SVC Chaos est tout de suite sortie sur Steam. Les versions PlayStation 4, Nintendo Switch et GOG sont quant à elles disponibles depuis lundi 22 juillet.

Pour conclure l’annonce surprise, le producteur de SNK, Yasuyuki Oda, a récemment déclaré son souhait de travailler davantage avec Capcom à l’avenir. Les développeurs de Street Fighter ne sont pas non plus réticents à l’idée de faire des crossovers Capcom vs SNK, selon les rumeurs…

En attendant, vous pouvez vous procurer SNK vs. Capcom : SVC Chaos au prix de 19,99 euros.