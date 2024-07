Mortal Kombat 1 : Takeda Takahashi, le dernier DLC du Kombat Pack, se dévoile dans un trailer

Dans quelques semaines, Mortal Kombat 1 célèbrera sa première année dans le monde du versus fighting. Et, pour clore la saison 1 en beauté, Warner Bros. Games dévoile enfin les movesets de son dernier DLC Takeda Takahashi. Dans une nouvelle bande-annonce de gameplay, le protégé des Yakuzas se montre agressif, et ses fouets tranchants feront sûrement des victimes lors de l’Evo. Attention, Takeda arrive !

Ça fouette et ça explose dans Mortal Kombat 1 !

Dernier personnage du Kombat Pack de Mortal Kombat 1, Takeda Takahashi rejoint la première saison de DLC aux côtés d’Omni-Man, Quan Chi, Ermac, Homelander et Peacemaker. Dès les premières minutes du trailer, on voit déjà de quoi il aura l’air : incarnant un ninja à l’allure futuriste, il a comme arme deux fouets fouets dentelés et des kunais explosifs. Mais pas seulement : il peut varier ses mixups avec ses pouvoirs de téléportation. C’est donc un personnage complet, pouvant faire des dégâts aussi à mi-distance qu’au corps à corps.

Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, voici le lore derrière le dernier DLC de Mortal Kombat 1 :

Takeda Takahashi est le cousin de Kenshi. Tous les deux sont élevés parmi les Yakuzas, mais contrairement à Kenshi, qui a fini par persécuter ses maîtres, Takeda appréciait ce mode de vie. Il est donc l’élu de la famille, choisi pour mettre un terme à la quête vengeresse de Kenshi.

Lors de l’affrontement entre les deux cousins, Takeda fut mortellement blessé. Toutefois, malgré l’adversité, l’amour finit par prendre le dessus : Kenshi ne voulait pas laisser son cousin périr. Il confia donc Takeda au Shirai Ryu (le clan de Scorpion) afin que ce dernier le soigne. Une fois ses blessures guéries, Takeda décide de partie, mais Kenshi refuse. La raison est simple : vu que Takeda a échoué dans sa mission, les Yakuzas vont sûrement l’exécuter. Après moult tentatives de s’échapper, Takeda se résigne à rester. Il apprend également l’art de combattre de Shirai Ryu, tel que la téléportation et la pyromancie.

Il est donc normal que les movesets de Takeda Takahashi ressemblent étrangement à ceux de Scorpion ! Si le perso vous plaît, sachez qu’il arrivera sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch dès le 30 juillet. Il sera également disponible en exhibition lors de l’Evo, qui se tiendra à Las Vegas du 19 au 21 juillet prochain.

En attendant l’arrivée de Takeda Takahashi dans Mortal Kombat 1, appréciez son trailer de gameplay :