Honor 200 Pro : Une IA native qui booste toutes les performances du smartphone !

De nos jours, l’intelligence artificielle s’invite dans tous les smartphones récents. Elle augmente leurs capacités, faisant ainsi profiter à leurs propriétaires de meilleures fonctionnalités. Malgré tout, quand on entend dire qu’un smartphone intègre une intelligence artificielle, il n’est pas rare que l’on croie qu’il est hors de prix. Or, ce n’est pas le cas du Honor 200 Pro qui est actuellement accessible à un prix défiant toute concurrence !

Les principales caractéristiques du Honor 200 Pro

Vous recherchez un smartphone au design soigné, intégrant une intelligence artificielle avec d’excellentes qualités photographiques ? Le Honor 200 Pro est parfait pour vous !

Pesant à peine 199 grammes, le Honor 200 Pro est un smartphone fin et léger. Il propose un châssis incurvé avec un écran OLED 120 Hz de 6.78 pouces. Mais aussi un SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 couplé à 12 Go RAM et à 512 Go de stockage. À l’arrière, on retrouve un module de caméra ovale et vertical qui abrite trois capteurs. Cela comprend un grand-angle et un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels.

Ce n’est pas tout ! Ce smartphone intègre également une batterie de 5 200 mAh en silicone carbone. Il est compatible avec la recharge filaire rapide et le chargement sans fil.

Pourquoi acheter ce smartphone ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, le Honor 200 Pro est disponible au prix promotionnel de 799.90 euros. Ce qui est un excellent bon plan au vu des performances qu’il vous apportera au quotidien.

En effet, l’écran du Honor 200 Pro procure un confort optimal à vos yeux. Vous pourrez l’utiliser en tout temps et en tout lieu, que vous vous trouviez à la plage, en plein soleil ou dans un environnement sombre ou peu éclairé.

Ce n’est pas tout, ce smartphone est très pratique au quotidien car il peut obtenir une recharge de 50% en à peine 15 minutes, et une recharge de 100% en 37 minutes avec la recharge filaire. Si vous préférez la recharge sans fil et que vous ne disposez que de 30 minutes pour recharger votre téléphone, votre Honor 200 Pro obtiendra déjà 64% de charge durant ce petit laps de temps.

Sans oublier que ce smartphone vous permettra également de stocker une large variété de contenus grâce à son stockage de 512 Go. Les performances globales du téléphone seront optimisées grâce à son intelligence artificielle native, comme Magic Portal et Magic Capsule, qui vous permettra d’avoir le contrôle à tout moment sur les différentes applications de votre téléphone, et ce, en un simple glissement de doigts et en un simple regard. Malgré tout, on ne vous a pas encore présenté le principal atout de l’Honor 200 Pro.

Connaissez-vous le surnom du Honor 200 Pro ?

Ce surnom est « Portrait Master ». Eh oui ! Si vous êtes un photophile et que vous souhaitez faire des portraits de qualité studio, ce smartphone sera votre meilleur allié. Grâce à la collaboration de Honor et du Studio Harcourt, le Honor 200 Pro embarque un mode portrait Harcourt exclusif. Cela signifie que vous disposerez de toutes les qualités et performances du portraitiste le plus célèbre de Paris en un seul smartphone. Pour information, le Studio Harcourt est un portraitiste d’exception qui a photographié toutes les célébrités françaises et qui est connu dans le monde entier pour la qualité de ses portraits. Et vous, vous pouvez avoir cette performance studio en un seul smartphone, le Honor 200 Pro, pour 799.90 euros seulement, sans compter l’offre de lancement de Honor.

En quoi consiste cette offre de lancement ?

En effet, la marque Honor s’impose actuellement dans le top 4 des smartphones les plus expédiés en Europe en début 2024, selon le Counterpoint Technology Market Research. Séparée de la marque Huawei depuis 2021, Honor est désormais une marque indépendante, qui profite de tous les services américains disponibles sur smartphone.

Le Honor 200 Pro pourra ainsi accéder à tous les services Google et ceux proposés par les autres géants technologiques américains.

En plus de vous permettre de profiter de toutes les fonctionnalités d’un smartphone premium pour moins de 800 euros, Honor vous permet également de bénéficier de 150 euros de coupon grâce au code « APR15 », d’une offre de reprise de votre ancien smartphone jusqu’à 80 euros et vous aurez, en plus, l’excellent Marshall Major IV en cadeau. Une belle affaire, n’est-ce pas ? Saisissez-la dès aujourd’hui !