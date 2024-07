Explosion de promotions sur les smartphones HONOR pendant les Prime Days Amazon ! Profitez des vitesses 5G et économisez gros

À l’occasion des Amazon Prime Days, la marque HONOR frappe un grand coup avec des offres exceptionnelles sur ses smartphones. L’occasion rêvée de découvrir les dernières innovations de la marque et profiter des réductions sur ses produits phares !

Une infinité de promotions sur Le HONOR Magic6 Lite 5G

Certifié 5 étoiles par l’organisme SGS, le HONOR Magic6 Lite 5G est reconnu pour sa solidité unique. Le smartphone est doté de la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, conçue pour résister à tous les aléas de la vie quotidienne. Son écran AMOLED incurvé offre une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes et une résolution ultra-claire.

Le meilleur ? Une seule recharge et ce bijou de technologie tiendra deux jours entiers sans faillir ! Et il y a plus ! Rendez-vous sur Amazon entre le 16 et le 18 juillet 2024. Pour l’achat du téléphone, préparez-vous à économiser 120€ !

Le HONOR 200 Lite, le roi du selfie

Dans la nouvelle série 200, le HONOR 200 Lite se distingue par son design élégant et ses performances impressionnantes. Ce champion du selfie se dote d’une caméra frontale de 50MP et d’un algorithme avancé pour des clichés d’exception sous toutes les lumières. Son épaisseur de 6.78mm alliée à son poids de 166g fait de lui un modèle à la fois robuste et ultra-mince !

Encore une bonne nouvelle ! Pour l’achat, rendez-vous sur Amazon entre le 16 et le 18 juillet 2024. Vous bénéficierez d’une remise immédiate de 80€ et recevrez une enceinte HONOR Choice d’une valeur de 49,90€ offerte !

Alors, prêts à faire de belles économies tout en vous équipant de la dernière technologie ? N’hésitez pas à partager l’information et à nous donner votre avis sur ces nouveautés !