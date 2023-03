Oppo Find X6 Pro, Pixel 8 Pro, iPhone 15 Pro & Honor 70 Lite – Tech Express

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tech Express du mardi 21 mars 2023 ! Au menu aujourd’hui, nous vous présentons les dernières annonces dans le monde de la téléphonie mobile avec le lancement du Find X6 Pro d’Oppo, le Pixel 8 Pro et ses améliorations pour les photos de nuit, le design du bouton de volume et du silencieux du très attendu iPhone 15 Pro. Mais aussi l’arrivée du Honor 70 Lite en entrée de gamme chez Honor. Enfin, nous vous informons de la mise à jour de sécurité de mars 2023 pour le Galaxy S21 FE.

Les news Tech : Oppo, Pixel, iPhone

Oppo lance ses nouveaux smartphones premium : le Find X6 et le Find X6 Pro en Chine. Le modèle Pro est équipé d’un écran de 6,82 pouces, d’un capteur photo principal de 50Mpx et d’une puce Snapdragon 8 Gen 2. Les deux modèles sont équipés de la charge rapide filaire 100W et de la caméra avant de 32 Mpx.

Le Pixel 8 Pro devrait offrir une qualité photo améliorée, notamment pour les photos de nuit. Google utiliserait la fonction Super Rez Zoom pour combiner les photos des capteurs et proposer un cliché avec plus de détails. Une nouvelle fonctionnalité permettant de retirer le flou des vidéos serait également prévue pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max auront des boutons tactiles, avec un bouton unique pour le volume et un nouveau bouton pour passer du mode Silencieux à Sonnerie. Une vidéo partagée sur Douyin montre aussi un retour haptique pour le volume grâce à un moteur Taptic Engine intégré. Cependant, les iPhone 15 et 15 Plus garderont leurs boutons mécaniques actuels.

Les dernières news de Droidsoft

Honor dévoile son nouveau modèle Honor 70 Lite, uniquement disponible pour le moment en Angleterre à un prix de 199,99 livres. Ce smartphone 5G d’entrée de gamme possède un écran LCD de 6,5 pouces, une caméra selfie de 8 Mpx, une puce Snapdragon 480+ ainsi que trois capteurs photo arrière. Il sera bientôt disponible en France à un prix inférieur à 250 euros.

Samsung lance une mise à jour pour le Galaxy S21 FE avec le patch de sécurité de mars 2023 qui corrige environ 50 failles et devrait bientôt arriver en Europe. Les modèles Galaxy Z Fold et Z Flip 4 ont également reçu cette version récemment. La mise à jour peut être téléchargée depuis les paramètres du smartphone.

Voilà pour cette édition du Tech Express ! Nous espérons que ces dernières nouvelles du monde de la tech vous auront intéressé. N’hésitez pas à commenter pour partager votre avis sur ces nouveaux produits et à rester connecté pour être informé des dernières actualités. Rendez-vous dans la prochaine édition pour encore plus d’innovations !