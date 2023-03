iPhone 15 Pro : voici le design du nouveau bouton de volume et du silencieux

Les boutons vont fortement évoluer avec les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Nous savions déjà depuis quelque temps que les boutons de volumes et d’alimentation allaient devenir tactiles. Une fuite mentionnait aussi l’introduction d’un bouton Silencieux/Sonnerie à la place du commutateur actuel. De nouvelles images viennent de confirmer cette information.

Le design des iPhone 15 Pro va grandement changer, avec par exemple des bordures autour de l’écran les plus fines du marché des smartphones pour le modèle Pro Max. De multiples rumeurs ont aussi parlé d’un changement majeur pour les boutons. Ils passeraient en effet d’un système mécanique à un système tactile (à retour haptique pour être précis).

Au passage, un seul bouton de volume serait de la partie. Mais ce n’est pas tout ! Durant le mois de mars 2023, une source a en effet expliqué que le commutateur (switch) permettant de passer du mode Silencieux à Sonnerie disparaitrait avec les iPhone 15 Pro. À la place, nous aurions droit à un simple bouton.

Une récente vidéo publiée sur le réseau social Douyin (le TikTok chinois) partageant les fichiers techniques CAD de ce modèle va d’ailleurs dans ce sens. Nous y voyons le côté de l’iPhone 15 Pro avec un bouton remplaçant le commutateur Silencieux/Sonnerie. Il faudra ainsi appuyer dessus pour activer un des deux modes.

L’image montre aussi le bouton de volume unifié. Pour rappel, Apple compterait proposer un moteur de retour haptique (Taptic Engine) pour informer l’utilisateur lorsqu’il augmente ou baisse le volume grâce une faible vibration.

Concernant les iPhone 15 et 15 Plus, ils n’auraient pas droit à de nouveaux concernant leurs boutons. Ces derniers seraient ainsi toujours mécaniques et le commutateur Silencieux/Sonnerie serait toujours de la partie.

Pour rappel, les iPhone 15 sont attendus pour la rentrée 2023, plus précisément le mois de septembre.

