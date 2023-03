iPhone 15 et ses bordures fines, Siri amélioré & Find X6 Pro – Tech Express

Bienvenue dans cette édition du Tech Express, où nous allons vous présenter les dernières nouveautés en matière de smartphones. Au programme, nous parlerons des bordures ultra-fines de l’écran de l’iPhone 15 Pro Max, de l’amélioration de l’assistant personnel Siri d’Apple inspirée de ChatGPT, du design du Galaxy Z Flip 5, et de la date de présentation de l’Oppo Find X6 Pro. Nous aborderons également la mise à jour de sécurité de mars 2023 disponible pour les smartphones Galaxy Z Fold et Z Flip 4.

Le jeu indépendant Vernal Edge, un metroidvania avec un pixel art soigné, est disponible depuis le 14 mars 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Series X/S, PC (Steam et Epic Games) ainsi que sur Nintendo Switch. Dans cet univers fantastique où la terre est en l’air sous forme d’îles flottantes, nous incarnons Vernal, une jeune femme à la recherche de son père, avec une panoplie de sorts et une agilité martiale hors du commun, ainsi qu’un automate nommé Chervil, offrant une infinité d’options de combat. Le jeu vous permet également de choisir votre propre chemin en explorant n’importe quelle île à tout moment. Vernal Edge est disponible à un prix de 21,99 euros.

Selon un rapport de SamMobile, les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic partageront la même capacité de batterie, avec une augmentation de 5% par rapport aux Watch 5. La version standard sera équipée d’un cadran de 40 mm et 44 mm, et la Classic sera disponible en 42 mm et 46 mm. La capacité des batteries variera de 300 mAh à 425 mAh en fonction de la taille du cadran. La batterie de la Galaxy Watch 6 est 20% plus grande que celle de la Galaxy Watch 4.

Apple développe une nouvelle fonctionnalité nommée « Bobcat » pour Siri afin de proposer un agent conversationnel complet et comparable à ChatGPT. Le but est de permettre à Siri de comprendre et générer du langage naturel pour répondre précisément et de manière personnalisée aux demandes. Cette fonctionnalité a été découverte dans le code source de tvOS 16.4 et pourrait être étendue aux autres appareils Apple.

Les dernières news de Droidsoft

Oppo annonce la présentation de lancement des smartphones Find X6 et Find X6 Pro le 21 mars 2023 en Chine. Le Oppo Find X6 Pro aurait selon les rumeurs une fiche technique impressionnante avec notamment une charge rapide de 100W. Cependant, il ne sera peut-être pas commercialisé à l’international.

Samsung poursuit le déploiement du patch de sécurité de mars 2023 sur ses smartphones pliables, notamment les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. La mise à jour est disponible en Australie et en Amérique Latine, mais pas encore en Europe. Pour vérifier la disponibilité, accédez aux paramètres, à la section Mise à jour logicielle et touchez Télécharger et installer.

Plus de lecture avec nos derniers tests !

SKULLCANDY PLYR : Le nouveau casque gaming !

Skullcandy, spécialiste du gaming, fait son entrée dans l’univers des casques avec le PLYR. Disponible à 99€, ce modèle dispose d’un design ergonomique, d’un son clair et puissant et d’une connectivité sans-fil fiable. En plus de cela, l’application mobile ou PC vous offrira des réglages personnalisés en fonction de votre audition. Pratique pour les sessions de jeux prolongées ! Une finition Street Fighter II est également disponible !

Vous recherchez un casque de qualité pour votre expérience gaming ? Le PLYR est peut-être fait pour vous ! Ne tardez pas trop, car il est disponible uniquement chez Skullcandy et non sur Amazon.

Samsung Galaxy S23 Ultra : un stylet qui vaut mille mots

Le Samsung Galaxy S23 Ultra fait sa rentrée et se présente comme un véritable haut de gamme, avec des caractéristiques techniques impressionnantes : processeur performant, photo exceptionnelle, autonomie impressionnante et un stylet stylé. Sa grande polyvalence photo grâce à ses capteurs de 200 MP, 12 MP, 10 MP et 10 MP, ainsi que son écran ultra-performant avec 120Hz se présentent comme des atouts majeurs. Vous en saurez plus dans notre test détaillé !

Merci de nous avoir accompagnés pour cette édition du Tech Express ! Nous espérons que ces dernières nouveautés technologiques ont su captiver votre attention. N’hésitez pas à réagir en commentaire pour nous donner votre avis sur ces sujets, ou à partager l’article avec vos amis passionnés de technologie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine édition du Tech Express !