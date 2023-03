Xbox : un magasin d’applications disponible en 2024 sur iPhone

Microsoft s’apprête à faire fort dans les mois à venir. En effet, la firme américaine développe une boutique d’applications pour les iPhone et iPad. Cela n’arrive cependant pas par hasard. En effet, une nouvelle loi entrant en vigueur en 2024 au sein de l’Union européenne compte obliger Apple à autoriser les plateformes tierces sur iOS et iPadOS.

Le Digital Markets Act entrera en vigueur dans l’Union européenne à partir de 2024. Elle exige notamment pour Apple le fait d’ouvrir ses systèmes d’exploitation iOS et iPadOS à d’autres boutiques d’application que l’App Store. Un magasin d’applications signé Microsoft s’apprête ainsi à arriver.

En effet, un entretien de Phil Spencer avec le Financial Times vient de dévoiler l’arrivée d’une boutique d’applications Xbox dès l’année 2024. Le PDG de Microsoft Gaming explique ainsi que Microsoft souhaite « être en mesure de proposer des jeux Xbox et du contenu provenant de nous et nos partenaires tiers sur n’importe quel écran où quelqu’un souhaiterait jouer ».

Sans grande surprise, le dirigeant déclare que le Digital Markets Act à venir est « le genre de choses que nous prévoyons », et qu’il estime que cela est « une opportunité énorme ». En effet, la volonté de Microsoft de proposer l’écosystème Xbox sur toutes les plateformes est pour le moment impossible. Phil Spencer rappelle ainsi : « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas le faire sur les appareils mobiles, mais nous voulons nous préparer à un monde qui, nous le pensons, sera bientôt ouvert à ces appareils ».

Le dirigeant termine en estimant que les smartphones sont actuellement la « plus grande plateforme de jeu » et en soulignant qu’il serait « assez trivial » pour Microsoft « d’adapter ses applications Xbox et Game Pass pour vendre des jeux et des abonnements sur des appareils mobiles ».

