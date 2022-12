iPhone : Apple compte vous laisser installer des applications hors de l’App Store

L’App Store ne sera plus l’unique façon d’installer des applications sur iPhone et iPad en 2023. En effet, Apple est contraint d’effectuer ce changement majeur afin de répondre aux exigences européennes. De ce fait, iOS 17 et iPadOS 17 laisseront les utilisateurs profiter d’autres sources pour télécharger et installer des applications. Cependant, la firme à la pomme aurait des exigences précises en termes de sécurité pour autoriser les développeurs à avoir recours à cette pratique (moyennant finance bien évidemment).

Au début du mois de novembre 2022, nous vous soulignons que l’Union européenne allait inéluctablement obliger Apple à permettre aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’installer des applications hors de l’App Store. C’est d’ailleurs Gerard de Graaf, directeur du bureau européen de San Francisco, qui annonçait que cela arriverait dans le cadre d’une nouvelle réglementation européenne : le Digital Markets Act (DMA).

Un nouveau rapport de Bloomberg rédigé par Mark Gurman vient d’ailleurs de préciser que des ingénieurs et employés d’Apple travaillent sur un projet visant à « autoriser les magasins d’applications alternatifs » sur l’iPhone et l’iPad. Il serait ainsi possible d’installer des logiciels hors de l’App Store. Le journaliste explique d’ailleurs que la firme à la pomme consacre une « quantité importante de ressources » pour arriver à ses fins.

Dans les détails, nous apprenons que le fait de permettre aux iPhone et des iPad d’installer des applications hors de l’App Store est décrit comme une « poussée majeure pour ouvrir les éléments clés des plateformes d’Apple », d’après des personnes proches du projet. Au passage, nous apprenons que cette décision a suscité des critiques de la part de certains employés au sein d’Apple, soulignant qu’il s’agit d’une « distraction pour le développement de futures fonctionnalités ».

Apple ne lésinerait cependant pas sur la sécurité avec cette nouveauté majeure. En effet, le rapport souligne que l’entreprise envisage « d’imposer certaines exigences de sécurité même si les logiciels sont distribués en dehors de sa boutique ». Ainsi, ces applications nécessiteraient une vérification de la part d’Apple, avec « un processus qui pourrait entraîner des frais » pour les développeurs.

D’après Mark Gurman, la possibilité d’installer des applications hors de l’App Store sur iPhone et iPad deviendra possible avec la prochaine mise à jour majeure de ces appareils : iOS 17 et iPadOS 17.

