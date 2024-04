Comment enregistrer une conversation en cachette sur iPhone ?

Vous n’avez peut-être jamais eu à enregistrer une conversation téléphonique. D’ailleurs, au quotidien, l’enregistrement de nos appels entrants et sortants n’a que très peu d’utilités. Pourtant, enregistrer une conversation sur iPhone peut s’avérer nécessaire pour mémoriser une information importante ou encore pour servir de preuve dans une situation épineuse.

Si vous avez déjà songé à enregistrer une conversation en cachette sur iPhone, sachez tout d’abord qu’Apple ne propose pas d’application ou de solution pour le faire nativement. En effet, la firme à la pomme ne prend pas le risque de toucher à la vie privée de ses utilisateurs par le biais d’enregistrements vocaux ni ne veut des démêlés avec la justice. Il faut effectivement savoir que cette pratique est contraire à la loi.

Malgré tout, il existe des alternatives pour enregistrer une conversation en cachette sur iPhone et c’est ce que nous allons vous exposer dans cet article.

Voici quelques méthodes pour enregistrer gratuitement une conversation sur iPhone.

1. Utiliser deux smartphones et l’application Dictaphone sur iPhone

Si vous n’avez pas envie de passer par des applications tierces, nous vous recommandons de recourir à deux appareils. Le premier est le smartphone sur lequel vous tiendrez votre conversation tout en mettant l’appel en haut-parleur. Le second est votre iPhone sur lequel vous allez enregistrer votre appel. Pour ce faire :

Prenez les deux smartphones

Démarrez votre appel téléphonique en mode haut-parleur sur l’un des deux appareils

Enregistrez l’appel sur l’autre appareil depuis l’application Dictaphone.

2. Enregistrer la conversation via la messagerie vocale

Cette solution ne nécessite ni application ni matériel. Elle consiste simplement à enregistrer votre conversation téléphonique sous forme de message vocal. Pour ce faire :

Répondez à un appel entrant ou passez un appel vers votre interlocuteur

Appelez ensuite votre propre numéro en cliquant sur le « + » du menu d’appel

Comme vous allez tomber sur la messagerie vocale, ce sera comme si vous alliez laisser un message

Après le « bip », appuyez sur le bouton « Conférence » du menu de votre téléphone

Vous serez alors en « conférence » avec votre interlocuteur et votre messagerie vocale

Une fois l’appel terminé, coupez également l’appel avec votre messagerie vocale.

Vous pourrez retrouver l’appel enregistré en tant que message vocal. Vous pourrez récupérer l’enregistrement depuis l’application message et le partager vers votre boîte mail ou autres.

Quelles applications tierces permettent d’enregistrer une conversation en cachette sur iPhone ?

Si les deux précédentes solutions ne vous conviennent pas, vous pouvez alors recourir à des applications tierces comme :

1.Awesome Voice Recorder

Cette application enregistre secrètement les appels. Elle est compatible avec l’iPhone, l’iPad et même l’Apple Watch. La qualité d’enregistrement est excellente et l’enregistrement se fait en arrière-plan. Vous avez la possibilité d’enregistrer les conversations sous divers formats audio. Attention, cette application met fin à l’enregistrement lorsque la batterie est faible, que le stockage est insuffisant et s’il y a des appels soudains. Cette application permet de/d’ :

Réduire les bruits dans l’enregistrement

Régler la qualité audio et de choisir entre l’enregistrement mono ou stéréo

Sauvegarder les enregistrements sur les plateformes en nuage

2. Voice Recorder & Audio Editor

Même si l’interface utilisateur est peu attrayante, cette application peut plaire grâce à ses caractéristiques et fonctionnalités très pratiques. Elle est disponible gratuitement pour l’iPhone et l’iPad mais la durée d’enregistrement dépend de l’espace de stockage disponible sur votre appareil Apple. Elle permet de/d’ :

Enregistrer n’importe quel son grâce au micro de l’iPhone

Enregistrer les appels téléphoniques et les partager via des applications

Modifier les enregistrements et changer la vitesse de lecture

Protéger les enregistrements par un code d’accès

Lancer et arrêter instantanément l’enregistrement depuis l’écran d’accueil

Télécharger les enregistrements sur des plateformes en nuage

Faire une synchronisation Wi-Fi pour transférer l’enregistrement sur n’importe quel appareil.

À noter que cette application propose également un service payant de transcription d’enregistrements.

3. Smart Recorder and Transcriber

Si vous souhaitez à la fois enregistrer une conversation en cachette sur iPhone mais aussi la transcrire, alors cette application pourrait vous séduire. Elle permet de :

Lancer des enregistrements lorsque vous utilisez d’autres applictaions

Faire des enregistrements même lorsque l’écran est éteint

Mettre l’enregistrement sur pause et le reprendre après

Prendre en charge iTunes et iCloud

Par ailleurs, cette application propose également des fonctions supplémentaires à condition de faire des achats intégrés.

Que dit la loi française sur le fait d’enregistrer une conversation ?

En France, il est possible d’enregistrer des appels téléphoniques à la condition que tous les interlocuteurs aient été informés et qu’ils consentent à être enregistrés. Dans le cas contraire, la loi considère le fait d’enregistrer une conversation en cachette sur iPhone comme une atteinte à la vie privée. Le code pénal dispose, en son article 226-1 qu’il est interdit de « volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».

Par conséquent, si vous ne prévenez pas votre interlocuteur de l’enregistrement de la conversation, vous commettez un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45.000 euros d’amende.