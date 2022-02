Free Mobile lance la VoLTE sur tous les smartphones de 2022 pour améliorer la qualité des appels

La VoLTE est une technologie très en vogue chez les opérateurs téléphoniques afin d’améliorer la qualité des appels. Bonne nouvelle, Free Mobile vient d’annoncer que tous les smartphones lancés depuis le 1er janvier 2022 en France pourront profiter de cette technologie. Face à cette très bonne nouvelle, un gros MAIS est de la partie : seuls les abonnés aux forfaits Free 5G et Pro sont concernés.

De la VoLTE chez Free Mobile en 2022, mais que pour certains abonnés

Fin 2021, à la mi-novembre plus précisément, Free Mobile est venu annoncer une très bonne nouvelle : la prise en charge de la VoLTE. Pour rappel, cette technologie consiste à passer des appels non pas via le réseau téléphonique, mais directement via le réseau 4G. Cela permet ainsi de profiter d’une meilleure qualité audio lors des appels et d’une réactivité améliorée pour établir la connexion entre les deux numéros souhaitant correspondre.

Petit rebondissement autour de la VoLTE, la technologie va désormais être disponible pour « tous les terminaux sortis en France depuis le 1er janvier 2022« . Cette nouvelle suit ainsi une précédente annonce de Free Mobile spécifiant déjà que la technologie était disponible sur tous les smartphones commercialisés par l’opérateur depuis le 1er septembre 2021.

L’histoire ne s’arrête cependant pas là. En effet, Free Mobile a spécifié que seuls les abonnés au forfait Free 5G ou Free Pro auront droit à la technologie VoLTE. De ce fait, les personnes ayant un abonnement à 2 € ou des forfaits Série Free, soit les offres promotionnelles de l’opérateur, n’y auront pas le droit.

Si vous avez un téléphone compatible (voir liste des modèles à cette adresse) et le bon forfait, voici la méthode pour profiter des appels VoLTE :