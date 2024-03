Apple facilite le changement de navigateurs et la transition vers Android  

La loi sur les marchés numériques (DMA) de l’Union européenne est officiellement entrée en vigueur. Pour rappel, cette loi identifie Apple et d’autres géants technologiques tels que Meta et Amazon comme des « gardiens » (gatekeepers). Autrement dit, de grandes plateformes numériques qui ont un impact significatif sur le marché. Et ce, en raison de leur nombre d’utilisateurs et des revenus qu’elles génèrent.

Cette loi interdit ainsi à ces entreprises de mener des pratiques anticoncurrentielles. Par exemple, promouvoir leurs propres services de manière discriminatoire et empêcher les utilisateurs de combiner différents services.

Comme les autres applications gardiennes, Apple a donc dû se plier à la loi sur les marchés numériques. Ce faisant, il a apporté de nombreux changements à sa politique et à son mode de fonctionnement.

Les utilisateurs auront désormais le choix parmi d’autres navigateurs

Justement, Apple a récemment publié un rapport de conformité à la DMA décrivant les changements immédiats et à venir. Par exemple, désormais, quand les utilisateurs européens ouvrent Safari, ils pourront choisir un navigateur par défaut parmi une liste d’options disponibles dans leur région.

Les développeurs pourront également choisir parmi différents navigateurs, à condition de demander et d’obtenir différents « droits », rapporte Engadget. Certains changements devraient être perçus par les utilisateurs ayant téléchargé la mise à jour iOS 17.4. Quant aux changements de navigateur, Apple devrait les mettre en œuvre d’ici la fin 2024 ou le début 2025.

Le transfert de données iOS vers Android sera bientôt possible

Par ailleurs, Apple met également en place des mesures visant à faciliter le transfert de ses données vers des systèmes externes. Concrètement, un utilisateur iOS devrait ainsi pouvoir importer ses données sur un téléphone Android. En tout cas, un communiqué d’Apple indique qu’ :

Apple développe une solution qui aide les fournisseurs de systèmes d’exploitation mobiles à développer des solutions plus conviviales pour transférer des données d’un iPhone vers un téléphone non Apple. Apple crée également une solution de changement de navigateur pour exporter et importer les données pertinentes du navigateur vers un autre navigateur sur le même appareil.

Ces modifications au niveau du système d’exploitation mobile devraient ainsi s’appliquer d’ici l’automne 2025.

Apple continue ses mises en garde sur les répercussions liées à ces changements

Néanmoins, même si Apple montre patte blanche en se conformant aux exigences de la DMA, l’entreprise n’a cessé de mettre en garde que ces changements pourraient nuire aux utilisateurs et aux développeurs.

En effet, la firme à la pomme avertit que ces changements pourraient ouvrir « de nouvelles voies pour les logiciels malveillants, la fraude et les escroqueries, les contenus illicites et nuisibles et d’autres menaces à la vie privée et à la sécurité ».

Apple a également prévenu que ces changements compromettraient sa capacité à détecter, prévenir et prendre des mesures contre ces menaces, notamment en ce qui concerne les applications téléchargées en dehors de l’App Store. Malgré l’introduction de la « notarisation » pour les applications iOS introduite par Apple, l’entreprise affirme que ces mesures ne seront pas totalement efficaces.