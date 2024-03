DeepCool innove avec la série PL-D : Performance haut de gamme à mini prix !

DeepCool cherche sans cesse à offrir à ses utilisateurs des produits technologiquement avancés à un prix abordable. Cette fois-ci, la marque fait parler d’elle avec la sortie de sa nouvelle série PL-D.

Deepcool dévoile la série PL-D

Les alimentations de la série PL-D, certifiées 80 PLUS Bronze, offrent une qualité, fiabilité et performances pour passionnés et professionnels. En outre, elles représentent un choix judicieux pour ceux qui recherchent une alimentation de qualité à un prix abordable. De plus, elles sont la garantie de l’engagement de DeepCool à unir technologie de pointe et accessibilité.

Les unités PL-D assurent une alimentation stable pour diverses configurations, idéales pour intégrateurs et passionnés soucieux de leur budget. De plus, leur conception efficace en fait un choix judicieux pour ceux qui recherchent des performances fiables sans compromettre la rentabilité.

Caractéristiques des unités PL-D

Comme tous les produits DeepCool, les alimentations de la série PL-D comportent de multiples caractéristiques impressionnantes. De plus, elles garantissent une fiabilité exceptionnelle. De plus, les alimentations PL-D, conformes à ATX 3.0 et avec connecteurs PCI-e Gen 5.0, garantissent une stabilité en tout temps. En outre, les PL-D offrent des caractéristiques telles que des condensateurs de qualité, une topologie double transistor et diverses puissances disponibles.

Des protections intégrales assurent la fiabilité des produits, incluant surpuissance, surtension, court-circuit et autres risques potentiels.

Performance à un prix abordable

La certification 80 PLUS Bronze de la série PL-D prouve l’efficacité de ces alimentations, même sous des charges typiques, ce qui les place au-delà des unités classiques classées bronze. Il est évident que DeepCool a fait en sorte que les utilisateurs tirent le maximum de leur investissement.

Les alimentations PL-D, disponibles chez les revendeurs agréés DeepCool, sont garanties 5 ans avec assistance technique mondiale.

Il ne fait aucun doute que la série PL-D de DeepCool va établir une nouvelle définition de l’abordabilité et de la performance. Alors, à vos claviers ! Partagez vos impressions et cette actualité avec tous les passionnés de technologie que vous connaissez !