PlayStation VR2 : les précommandes du casque VR pour PS5 sont ouvertes à tous !

Envie de tenter la nouvelle expérience VR de Sony sur PS5 ? Sachez que le PlayStation VR2 est maintenant disponible à la précommande pour tous les joueurs. Pour rappel, il était nécessaire auparavant de réceptionner une invitation pour réserver ce produit. Les acheteurs de ce casque de réalité virtuelle le recevront ainsi dès le mois de février 2023, soit la période de commercialisation.

Début novembre, Sony est venu annoncer le prix et la date de lancement de son casque de VR pour PS5 : le 22 février 2023 pour 599,99 euros. Nous découvrions au passage quelques informations concernant les précommandes du PlayStation VR2.

Dans les détails, elles ont débuté le 15 novembre 2022 sur le site officiel de PlayStation, mais étaient « fermées ». La précommande du PlayStation VR2 n’était ainsi pas directe. Il était en effet nécessaire de notifier son intérêt pour ce produit sur le site PlayStation, et patienter jusqu’à la réception d’une invitation pour finaliser son achat.

Bonne nouvelle, la boutique vient d’ouvrir les précommandes à tous les joueurs. Il est ainsi possible de directement réserver le PlayStation VR2 sans avoir besoin d’invitation. Pour rappel, le site de la marque est le seul moyen de précommander le casque de réalité virtuelle pour PS5.

Nous y retrouvons plusieurs offres : le PlayStation VR2, comprenant au passage des écouteurs filaires stéréo, pour un prix de 599,99 euros ; le pack avec le jeu Horizon Call of the Mountain, le prix monte à 649,99 euros ; et une station de charge pour les manettes à 49,99 euros.

À noter, Sony dévoile que les précommandes seront livrées aux joueurs entre le 22 et le 28 février 2022.

