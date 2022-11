PlayStation VR2 : le casque VR pour PS5 arrive le 22 février 2023 au prix de 599,99 euros

Sony vient de dévoiler les dernières informations au sujet du PlayStation VR2. En effet, la firme nippone a dévoilé la date de sortie et le prix de son casque VR pour PS5. Nous apprenons ainsi que les joueurs pourront profiter de cette nouvelle expérience de réalité virtuelle à partir du 22 février 2023 pour la modique somme de 599,99 euros.

Après une tonitruante bande-annonce résumant les nouveautés du PlayStation VR2, Sony est venu partager les informations que tous les joueurs attendaient après des mois de teasing : la date de sortie et le prix du casque VR pour PS5.

Par le biais d’un billet de blog, la firme nippone a ainsi annoncé que le produit serait disponible à partir du 22 février 2022. Son prix de lancement est de 599,99 euros, soit un peu plus cher que la PS5. Au passage, nous avons découvert les packs proposés ainsi que la station de charge pour les manettes PlayStation VR2 Sense.

Le pack classique, sobrement nommé PlayStation VR2, se compose du casque et des deux manettes pour un prix de 599 euros. Un autre pack comprenant le jeu Horizon Call of the Mountain ainsi que des écouteurs stéréo atteint les 649,99 euros. Pour finir, la station de rechargement de manette PlayStation VR2 Sense est proposée au tarif de 49,99 euros.

Concernant les précommandes, Sony dévoiler qu’elles débuteront le 15 novembre 2022 sur la boutique en ligne PlayStation (direct.playstation.com), avec des livraisons la semaine de la sortie. Cette méthode est la seule disponible pour acquérir le PlayStation VR2 durant la phase initiale de lancement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le casque sera commercialisé chez les revendeurs participants dans les autres marchés.

