iPad : Apple augmente fortement le prix de ses tablettes

Avec l’annonce des iPad Pro M2 et de l’iPad 10, Apple est une nouvelle fois venu augmenter le prix de la facture. Les consommateurs peuvent en effet acquérir cette nouvelle génération à un prix beaucoup plus élevé que la précédente. En plus de cela, certains modèles commercialisés depuis plusieurs mois ont vu leur prix augmenter.

Une situation qui tend de plus en plus les consommateurs à opter pour d’autres solutions afin d’acquérir des tablettes de la marque à la pomme. Nous pensons bien évidemment aux évènements promotionnels, à l’instar du Black Friday 2022 ; ou encore aux produits reconditionnés, disponible toute l’année à des prix réduits (par exemple sur Back Market).

Acheter un produit, Apple devient de plus en plus onéreux. Alors que de nouvelles générations arrivent, coûtant toujours plus cher, la firme américaine augmente les prix de certains de ces anciens produits. Précédemment, cela concernait le MacBook Air M1 et l’iPhone SE 2022. Désormais, c’est au tour de plusieurs iPad d’être facturés plus cher qu’à leur lancement.

En effet, Apple a revu à la hausse la grille tarifaire des iPad Air 5 et de l’iPad mini 6 après l’annonce des iPad Pro M2 et de l’iPad 10. Dans les détails, voici les changements opérés par l’entreprise :

iPad Air 5 64 Go : passe de 699 euros à 789 euros, soit une augmentation de 90 euros ; 256 Go : de 869 euros à 989 euros (+120 euros) ; Modèles 5G : l’option coûte désormais 200 euros, contre 170 euros auparavant.

iPad mini 6 : 64 Go : de 559 euros à 659 euros (+100 euros) ; 256 Go : de 729 euros à 859 euros (+130 euros) ; Modèles 5G : option passant de 170 euros à 200 euros.



Il est aussi important de faire un autre constat, les iPad Pro M2 coûtent plus cher que les iPad Pro M1. À titre d’exemple, le modèle 11 pouces débute au prix de 1 069 euros avec 128 Go, contre 899 euros pour la génération précédente ; la version 12,9 pouces passe quant à elle de 1 219 euros à 1469 euros.

La situation est similaire pour le nouvel iPad d’entrée de gamme. La 10e génération débute à 489 euros, contre 389 euros pour l’iPad de 9e génération. À noter, Apple a conservé cet ancien modèle à son catalogue, mais a augmenté son prix à 439 euros (+50 euros).

Face à ces augmentations de prix, et parfois peu de nouveautés d’une génération d’iPad à l’autre, il est parfois nécessaire de revoir ses achats. Comme dit plus haut, cela peut passer par l’attente de promotions pour acquérir une tablette de la firme à la pomme à un prix plus avantageux. Cependant, l’option la plus responsable se trouve du côté du reconditionné. En effet, plusieurs plateformes (comme Back Market par exemple) proposent de faire l’acquisition de produits Apple restaurés à 100 % à des prix plus attractifs que le neuf, et ce tout au long de l’année.