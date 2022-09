PlayStation VR 2 : une première bande-annonce du casque VR pour PS5 résume les nouveautés

Le prochain gros lancement de Sony, outre God of War Ragnarok, est le PlayStation VR 2. Ce nouveau casque de réalité virtuelle forgé pour la PS5 devrait arriver dans les prochains mois, plus précisément en début d’année 2023. La firme nippone vient d’ailleurs de partager une première bande-annonce récapitulant l’ensemble des nouveautés introduites par ce nouveau produit.

Le PlayStation VR 2, alias PS VR 2, n’a plus aucun secret depuis quelque temps, à l’exception de sa date de sortie et son prix. En effet, Sony n’a cessé de distiller des informations autour de son casque de réalité virtuelle pour PS5 depuis plusieurs mois.

Afin de faire un gros résumé des nouveautés de ce nouveau casque VR, une vidéo de bande-annonce a été partagée sur le compte YouTube officiel de PlayStation. En deux minutes, nous découvrons en images que le PlayStation VR 2 propose une résolution 4K HDR avec un champ de vision de 110°.

Sony mentionne en suite la fonctionnalité de suivi des yeux (eye-tracking), permettant comme son nom l’indique de suivre le mouvement des yeux des joueurs. Coupler à cela, le PlayStation VR 2 propose le Fovated Rendering, rendant l’endroit où vous regarder net et les autres zones floues.

Du côté des manettes du PlayStation VR 2, la détection du toucher des doigts sur les gâchettes est de la partie, permettant ainsi une interaction supplémentaire dans les jeux vidéos. En plus, elles empruntent deux fonctionnalités de la DualSesne : les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Pour finir, le casque de réalité virtuelle de la PS5 prend en charge l’audio 3D Tempset.

Désormais, il ne reste plus qu’à connaitre l’ensemble des jeux prévus au lancement du PlayStation VR 2 ; ainsi que la date de sortie et le prix de vente. Les mois à venir devraient nous en dire un peu plus à ce sujet.

