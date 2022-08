PlayStation VR 2 : Sony annonce une date de sortie pour début 2023

Après avoir dévoilé de multiples informations au sujet du PlayStation VR 2, Sony vient de préciser sa date de sortie, plus précisément sa période de lancement. À travers de nouvelles publications sur les réseaux sociaux, la firme nippone a en effet déclaré que son casque de réalité virtuelle taillé pour la PS5 arriverait en début d’année 2023.

Début 2023 pour le PlayStation VR 2

Fin juillet 2022, Sony est venu partager des informations supplémentaires concernant le PlayStation VR 2, plus précisément au sujet de l’expérience utilisateur. Nous apprenions ainsi l’existence de fonctionnalités pour se filmer en jouant ; regarder des contenus vidéo grâce à un mode cinématique ; ou encore voir où sont les manettes à l’aide des caméras du casque.

À minuit ce mardi 23 août 2022, les comptes Twitter et Instagram de PlayStation ont partagé une nouvelle information cruciale au sujet du PlayStation VR 2 : la période de lancement. Sony précise ainsi que son casque de réalité virtuelle pour PS5 sera « disponible début 2023 ». L’attente ne sera donc plus très longue avant le lancement de ce dispositif, laissant ainsi entrevoir de dernières révélations durant les mois à venir.

Pour rappel, Sony n’a pas lésiné depuis plus d’un an au sujet du PlayStation VR 2. Après avoir annoncé les manettes pour utiliser le casque de réalité virtuelle en mars 2021, sa fiche technique a été partagée début janvier durant le CES 2022. L’occasion de nous apprendre par exemple que le casque aurait droit à un écran OLED avec une résolution 4K pouvant fonctionner à 90 ou 120 Hz, avec un champ de vision de 110 degrés.

Février venait ensuite dévoiler le design du PlayStation VR 2. Au niveau des jeux vidéos, nous savons que Sony a dans sa besace Horizon Call of the Mountain, mais aussi que plus de 20 jeux « majeurs » dès la sortie du casque de réalité virtuelle, soit début 2023.