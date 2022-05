PlayStation VR 2 : Sony prévoit plus de 20 jeux « majeurs » dès sa sortie

Sony vient de nouveau de parler du PlayStation VR 2. La firme nipponne a en effet déclaré qu’au lancement de son futur casque VR pour PS5, plus de 20 titres « majeurs » seraient disponibles pour les joueurs. Pour le moment, nous n’avons aucune idée des titres concernés par cette déclaration, à l’exception de Horizon Call of the Mountain.

Une vingtaine de jeux vidéo au lancement du PlayStation VR 2

Sony distille des informations sur le PlayStation VR 2 depuis maintenant plusieurs mois. Pour rappel, le design du casque VR pour PS5 a été dévoilé en février dernier, la fiche technique lors du CES 2022 en janvier, ou encore les manettes en mars 2021. L’accroissement des informations au sujet de ce produit tend ainsi à prédire une sortie pour la fin de l’année.

Durant une présentation auprès de ses investisseurs, Sony est d’ailleurs venu apporter de nouvelles informations concernant le lancement du casque. Plus précisément, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a partagé quelques détails et informations sur la stratégie engagée pour le PlayStation VR 2. Le segment Game & Network Services des Business Segment Briefings 2022 dévoile notamment une section nommée « PS VR2: New Levels of Immersion », soit les « Nouveaux niveaux d’immersion » offerts par ce futur produit.

La diapositive montre ainsi quatre parties, chacune avec une image et un texte expliquant les arguments de vente du PlayStation VR 2. Les trois premières n’apportent aucune nouvelle information au sujet de ce produit : de nouvelles manettes proposant une très bonne ergonomie, un retour haptique ainsi que des gâchettes adaptatives ; une résolution et un tracking amélioré, imagés par les différents atouts du casque ; ainsi que le fait qu’un seul câble connecte le casque à la PS5, facilitant ainsi la configuration et l’utilisation du PS VR2.

La dernière partie vient apporter un élément très intéressant au niveau de la line-up de lancement du casque VR. En effet, nous apprenons que plus de 20 titres « majeurs » provenant d’éditeur first-party (soit développés en interne par Sony, soit les PlayStation Studios) et d’éditeurs tiers seront disponibles au lancement du PlayStation VR 2.

Pour illustrer cette information, la firme nipponne a bien évidemment choisi le seul titre déjà annoncé pour le casque : Horizon Call of the Mountain. Pour rappel, ce titre AAA vous plongera dans l’univers post-apocalyptique de la franchise Horizon, où humains et créatures mécaniques co-habitent.