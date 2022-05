Daeha, équipements d’essai et d’inspection de pièces à haute pression – HyVolution 2022

Daeha est la première entreprise coréenne d’hydrogène désignée par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie. Depuis sa création en 2008, ils ont été impliqués dans le secteur des équipements et des pièces avec leur technologie ultra-haute pression. Et ont principalement fabriqué et produit des équipements de test haute pression pour l’hydrogène, l’hydraulique et le gaz. Daeha possède la technologie pour produire des équipements de test et d’inspection capables d’évaluer la sécurité et la fiabilité des pièces à hydrogène haute pression. Ils étaient avec nous lors du salon HyVolution 2022 à Paris.

Équipements de test et d’inspection pour l’hydrogène

En commençant par les équipements liés au GNC et au GPL dès les premiers jours du marché domestique du gaz à haute pression, la société produit principalement des équipements de test pour garantir la sécurité et la fiabilité des pièces, conteneurs et compresseurs pour les véhicules à hydrogène et les stations de recharge. Récemment, elle a développé des équipements de test et d’inspection de pièces pour l’hydrogène liquide. Ceci afin de répondre à la croissance rapide du marché de l’hydrogène liquide cryogénique.

Notre équipement a été testé pour la sécurité et fiabilité par de grandes entreprises liées à l’hydrogène et instituts de recherche nationaux. De plus, nous collaborons avec des partenaires étrangers pour la distribution nationale et l’exportation.

Actuellement, nous fournissons des équipements de test à un certain nombre d’entreprises liées à l’hydrogène. Telles que Hyundai Motor Company, des fabricants de pièces, la Korea Gas Safety Corporation et des instituts de recherche. Ils appliquent leurs expériences et techniques dans la fabrication d’installations, où la sécurité et la fiabilité sont des priorités absolues. Leur force réside dans leur capacité à répondre aux équipements capables de tester l’hydrogène, les pièces d’hydrogène haute pression, les pièces de station de charge d’hydrogène et les pièces d’hydrogène liquide. Selon les normes mondiales pour satisfaire, non seulement européennes, mais aussi renforcer les lois et réglementations.

En outre, ils disposent d’un réseau capable de fournir des pièces vérifiées à l’étranger et en Corée du Sud. Des services d’exploitation d’équipement stables sont également disponibles, en fournissant un service A/S national pour les pièces fournies à l’étranger.

Un mot du PDG de Daeha, M. Heo :