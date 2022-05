Daehyun ST, un adhésif qui détecte les fuites d’hydrogène – HyVolution 2022

Daehyun ST est un spécialiste des revêtements adhésifs pour rubans et propose une variété de produits, notamment industriels, d’affichage, de batterie, de semi-conducteurs et de rubans spéciaux. Ils ont participé sous le drapeau coréen à HyVolution Paris 2022. Un responsable de Daehyun ST a déclaré les mots suivants. Notre film de prévention de la sécurité et notre film de détection d’hydrogène devraient servir de tremplin pour pénétrer divers marchés à l’avenir. De plus, nous nous préparons à devenir un spécialiste complet des matériaux et une entreprise mondiale.

Une bande de sécurité simple à mettre en place

La bande de protection d’affichage est une solution nécessaire. En conséquence, Daehyun ST a commercialisé la technologie pour fournir des solutions qui répondent parfaitement aux spécifications des clients. Récemment, des films sensibles à une humidité élevée ont été appliqués avec succès sur de grandes surfaces et sont produits en masse. Daehyun ST prévoit de s’étendre à divers marchés à l’avenir. En effet, les problèmes de sécurité deviennent problématiques en raison de la croissance du marché de l’hydrogène. Un responsable a expliqué que les bandes de détection d’hydrogène qu’ils développent seront la solution.

Le Chameleon Film, propriété exclusive de notre société, est un concept inimitable et compétitif sur le marché de la sécurité. De plus, le capteur d’hydrogène est la première ligne R2R de grande surface au monde. Nous avons commercialisé avec succès cette technologie, et le temps de réponse est excellent en quelques secondes. De plus, les capteurs électriques peuvent réagir en temps réel, ce qui permet d’éviter les accidents de sécurité.

Daehyun ST a signé un accord de transfert de technologie avec Hyung-tak Seo, professeur à l’Université d’Ajou. Qui possédait la technologie originale des capteurs colorimétriques à hydrogène, pour plus de 1,5 million d’euros. Avec cette technologie originale, ils envisagent de challenger la commercialisation du meilleur capteur incolore et du premier R2R.

Une vision d’avenir pour Daehyun ST et Le Chameleon Film

Joo-heung Eom, PDG de Daehyun ST, a cité la « vision 2550 » de l’entreprise et son objectif d’atteindre 300 millions d’euros de ventes d’ici 2025. Au centre se trouvent le film caméléon et le capteur de détection d’hydrogène. Chameleon Film a été développé pour cibler le véritable marché des étiquettes de sécurité. La technologie d’étiquetage existante est désavantageuse parce qu’elle est vulnérable à la réplication et a des procédures de vérification compliquées.

Pour compenser ces lacunes, Chameleon Film a été développé en utilisant une véritable technologie de sécurité qui peut être immédiatement vérifiée en réponse à la respiration humaine. Le film caméléon est produit en série depuis juin 2021. Il est appliqué avec une fonction complexe qui réagit à la température, à la lumière UV et à l’humidité. Ensuite, il sera appliqué au marché de la sécurité qui nécessite une authentification du produit pour empêcher la contrefaçon.

Le capteur pour la détection d’hydrogène est de répondre à la demande d’éco-convivialité.