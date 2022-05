The Mandalorian : la saison 3 débutera en février 2023

Le compte Twitter officiel de The Mandalorian vient d’annoncer que la série serait de retour à partir de l’année prochaine. Dans les détails, la diffusion de cette production Disney+ débutera dès le mois de février 2023. La date précise n’a pas été officialisée pour le moment.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/CHqUL1gec7 — The Mandalorian (@themandalorian) May 26, 2022

The Mandalorian n’en a pas fini de dévoiler ses aventures dans l’univers de StarWars. Lancée en 2019, la série est rapidement rapidement réapparue sur nos écrans via une deuxième saison en octobre 2020. Bonne nouvelle pour les fans, le compte officiel de cette production signée Disney vient de préciser que « Le Mandalorien et Grogu poursuivent leur voyage dans la saison 3 de The Mandalorian, diffusée en streaming en février 2023 uniquement sur Disney+ ».

Pour rappel, le Mandalorien ainsi que Grogu sont déjà revenus sur le devant de la scène Star Wars récemment à travers les derniers épisodes de la série Le livre de Boba Fett. Ces deux acolytes seront donc de retour dès le premier trimestre 2023. En attendant, l’univers Star Wars est de retour sur Disney+ avec la série Obi-Wan, dont la diffusion débute dès ce vendredi 27 mai 2022. Le dernier épisode arrivera quant à lui le 22 juin 2022.

En attendant le retour de The Mandalorian, sachez que le producteur exécutif de la série Jon Favreau avait précisé durant la Star Wars Celebration que le héros de la série se rendrait en quête de pardon sur la planète d’origine des Mandaloriens : Mandalore. Il soulignait aussi que les fans pourront s’attendre à voir des visages familiers dans la saison 3 de The Mandalorian. Plus précisément, Carl Weathers et Katee Sackhoff seront de retour pour jouer Greef Karga et Bo-Katan Kryze, respectivement.

