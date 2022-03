Obi-Wan Kenobi : Disney+ dévoile une première bande-annonce de sa nouvelle série Star Wars

Une nouvelle série Star Wars est en approche sur Disney+ : Obi-Wan Kenobi. Avant que la diffusion ne débute le 25 mai 2022, la plateforme de streaming vient de publier une première bande-annonce. Cette dernière nous montre notamment le célèbre Jedi, surveillant au loin le jeune Luke Skywalker. Découvrez plus d’informations sur la série dans notre article !

Diney+ commence à teaser la série Obi-Wan Kenobo

Avec Disney+, le groupe Disney propose de plus en plus de nouvelles productions signées Disney, Pixel, Marvel et Star Wars. Concernant ce dernier univers, la plateforme de streaming a notamment accueilli les contenus suivants : The Mandalorian ; The Bad Batch ; Visions ; ou encore Le Livre de Boba Fett. La dernière qui arrivera est l’une des plus attendues par les fans des premiers films Star Wars : Obi-Wan Kenobi. Via cette série, les fans espèrent en effet en apprendre plus sur les événements se déroulant entre la prélogie et la trilogie originale.

En attendant que le premier épisode de la série Obi-Wan Kenobi soit disponible le 25 mai 2022 sur Disney+, de premières images et surtout une bande-annonce ont été dévoilées. Pour rappel, la série nous permettra de revoir l’acteur original du célèbre Jedi, Ewan McGregor, mais aussi celui d’Anakin Skywalker, aussi connu sous le nom de Dark Vador, Hayden Christensen.

Durant cette bande-annonce, nous découvrons notamment Obi-Wan Kenobi en tant que Jedi exilé, observant au loin Luke Skywalker durant son enfance. Ce dernier semble ainsi garder un œil sur le jeune enfant prodige quelques années après son combat sur Mustafar contre son père, Anakin Skywalker. Nous y voyons aussi quelques antagonistes, mais surtout Reva, une inquisitrice incarnée par Moses Ingram.

À travers une interview, Deborah Chow, réalisatrice d’Obi-Wan Kenobi, a récemment expliqué que la série n’a plus « qu’une seule tâche à accomplir, celle de garder Luke [Skywalker] en sécurité. » Elle a d’ailleurs précisé que « c’est une période assez compliquée dans laquelle nous entrons avec lui. Le simple fait d’être un Jedi n’est pas sans danger. Il y a des chasseurs dans la nature. »

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Disney+ annonce un abonnement moins cher financé par la publicité !