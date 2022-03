F-Zero X disponible sur Nintendo Switch le 11 mars 2022

Nouvelle surprise, Nintendo vient d’annoncer sur Switch un jeu de course futuriste fortement attendu par les joueurs rétrogaming : F-Zero X. Le jeu Nintendo 64 arrive en effet sur l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack en cette fin de semaine, plus précisément le 11 mars 2022. En plus de cela, la firme nippone a introduit un mode supplémentaire : le multijoueur en ligne.

La Nintendo Switch profite maintenant de F-Zero X

Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel continue à prendre un peu d’âge. La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que Nintendo peaufine l’abonnement avec de nouveaux contenus. Aux dernières nouvelles, The Legend of Zelda: Majora’s Mask et le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe y ont été introduits. Bonne nouvelle, un jeu Nintendo 64 supplémentaire va désormais arriver en fin de semaine : F-Zero X. Le service accueillera en effet cet emblématique jeu de course futuriste le 11 mars.

Lancé en 1998, ce titre ne parle peut-être pas à tout le monde, mais a marqué une génération de joueurs amoureux de vitesse. F-Zero X est tout simplement un jeu de course, mais dans un univers futuriste. Au total, 30 courses sont disponibles et 30 véhicules sur une piste. Petit changement important de cette version exclusive au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, un mode multijoueur en ligne a été ajouté. Le titre sur Nintendo Switch semble aussi avoir eu droit à un petit polissage graphique d’après une vidéo comparative.

Pour rappel, le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est proposé au prix de 39,99 € par an pour un abonnement unique ou 69,99 € par an pour l’abonnement famille. À titre d’information, le service profite de trois nouveaux jeux rétro gaming prochainement : Pokémon Snap, Mario Golf et Kirby 64 : The Crystal Shards.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Nintendo Switch Online : l’application passe en version 2.0, voici les nouveautés !