Nintendo Switch Online : le prix du nouvel abonnement dévoilé, avec en prime le DLC Animal Crossing

Lors du Animal Crossing: New Horizon Direct se déroulant vendredi 15 octobre, Nintendo a pris le temps de préciser son nouvel abonnement Nintendo Switch Online. La firme nippone a en effet annoncé que sa nouvelle formule avec « Pack additionnel », comportant des jeux N64 et Mega Drive, viendrait s’enrichir du DLC payant Happy Home Paradise d’Animal Crossing New Horizons. Le prix de l’abonnement a aussi été révélé : 39,99 euros par an.

Prix du nouvel abonnement Nintendo Switch Online

Durant le Animal Crossing: New Horizons Direct, Nintendo a annoncé une grosse mise à jour gratuite incluant plusieurs nouveautés pour les joueurs, mais aussi un DLC payant du nom de Happy Home Paradise. Cependant, la firme japonaise ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Proposé à 24,99 euros et prévu pour le 5 novembre, ce contenu additionnel pourra être aussi accessible d’une autre façon.

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel annoncé récemment inclura en effet directement ce DLC. Cet évènement a ainsi été l’occasion pour Nintendo de préciser le prix de cette nouvelle formule : 39,99 euros par an pour l’abonnement individuel et de 69,99 euros par an pour la formule familiale. Ce nouvel abonnement, incluant aussi des jeux N64 et Mega Drive, vient ainsi être fixé à un tarif deux fois plus cher que l’abonnement classique au Nintendo Switch Online.

Avec cette stratégie, Nintendo semble ainsi tenter une nouvelle approche pour justifier cette nouvelle tarification assez élevée. En ajoutant un avantage conséquent, il faut tout de même souligner que cela semble encore assez pauvre pour engager sur le long terme les joueurs. Cependant, si des DLC payant d’autres licences de jeux vidéo venaient à s’ajouter à cette formule Nintendo Switch Online + Pack additionnel, l’engagement des joueurs pourrait logiquement être plus grand et durable.

