WhatsApp veut supprimer les blancs dans les messages vocaux

On ne présente plus WhatsApp, la célèbre application de messagerie privée. En revanche, eux n’arrêtent pas de nous préparer des nouveautés. Après le futur mode multi-appareils, la société appartenant à Facebook prépare une fonction « pause » pour l’enregistrement de vos messages vocaux. De quoi supprimer les blancs et assurer une écoute plus aisée.

Un mode pause à l’enregistrement.

Nouveauté repérée par WABetaInfo, indépendant spécialiste des nouveautés WhatsApp, le mode pause durant l’enregistrement d’un message vocal promet une écoute plus aisée et fluide. En effet, si vous êtes habitué à recevoir des vocaux sur l’application, vous êtes familier des temps de silence, de reprise de souffle ou de réflexion. Des temps d’arrêt qui rallongent considérablement la durée du message.

Afin de pallier ce problème, les équipes de développement ont créé un mode « pause », visible dans la vidéo ci-dessous. Il vous permettra de stopper l’enregistrement du message vocal et le reprendre, au même endroit, pour une écoute plus facile.

WABetaInfo précise que cette nouvelle fonction sera disponible aussi bien sur iOS qu’Android, comme d’habitude pour les nouveautés WhatsApp. En revanche, aucune date ou période de sortie n’a pour le moment été annoncé, ni même si cette nouveauté verra définitivement le jour.