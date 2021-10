OnePlus présente les Buds Z2 : de la réduction de bruit à prix très abordable

Le 15 octobre 2021 était sous le signe d’une conférence de présentation pour OnePlus. La firme chinoise a en effet pris le temps de présenter en Chine un nouveau smartphone, le OnePlus 9RT, mais aussi une paire d’écouteurs sans fil à prix abordable, les Buds Z2. Contrairement à l’année dernière, les écouteurs viennent notamment de profiter d’une fonctionnalité de réduction de bruit active.

Avec les Buds Z2, OnePlus offre enfin de la réduction de bruit

Après de multiples rumeurs et fuites révélant la quasi-totalité des détails des Buds Z2 de OnePlus, la firme chinoise est finalement venue présenter cette nouvelle génération d’écouteurs vendredi 15 octobre aux côtés du OnePlus 9RT.

Avec cette nouvelle génération, OnePlus annonce tout d’abord avoir implémenté des transducteurs de 11 mm de diamètre dans chaque oreillette. Ces derniers peuvent d’ailleurs proposer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Trois micros sont ensuite de la partie, notamment pour les appels, mais surtout pour la réduction de bruit active jusqu’à 40 dB. Compatibles avec le Bluetooth 5.2, les écouteurs prennent seulement en charge les codes traditionnels, soit l’AAC et le SBC.

Pour la partie design, les Buds Z2 de OnePlus ne révolutionnent pas la génération précédente. On retrouve en effet des oreillettes de type intra-auriculaires. Côté protection, ils sont d’ailleurs certifiés IP55 afin d’assurer une protection contre la pluie, la transpiration, mais aussi la poussière. Le boitier est quant à lui IPX4 et résiste ainsi aux éclaboussures. Au niveau de l’autonomie, chaque écouteur embarque une batterie de 40 mAh, ce qui permet de tenir 5 heures sur une charge avec la réduction de bruit activée (7 heures sans). Grâce au boitier de recharge de 520 mAh, l’autonomie monte à 27 heures avec réduction de bruit, et 38 heures sans.

Pour finir, le prix affiché pour les Buds Z2 de OnePlus est de 499 yuans en Chine, soit un tarif très abordable s’élevant environ à 66 euros hors taxes. Cependant, nous ne savons pas encore si les écouteurs arriveront un jour en France.