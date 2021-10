Apple compte concurrencer la Nintendo Switch avec sa propre console

Le milieu des jeux vidéo semble encore intéresser Apple. Après le lancement de son service Apple Arcade en 2019, la firme de Cupertino envisagerait en effet de se lancer sur le marché des consoles en proposant un concurrent à la Nintendo Switch. Le produit pourrait d’ailleurs voir le jour très prochainement d’après un informateur.

Une console portable signée Apple ?

D’après un récent rapport d’iDrop News, la firme à la pomme travaillerait depuis un moment sur « sa version d’une console de jeu hybride haut de gamme ». Même s’il est estimé que le projet a été mis en pause à cause de la pandémie de Covid-19, le site explique qu’il y aurait cependant « encore une chance » pour que le produit sorte bientôt. A titre informatif, on apprend que la console viendrait rivaliser avec des jeux emblématiques de la Nintendo Switch, soit Breath of the Wild et Mario Odyssey.

En parlant de console hybride, iDrop News parle logiquement d’un produit s’apparentant à la Switch, soit avec la possibilité de jouer en mode portable ou en mode docké sur un téléviseur. Des manettes de type Joy-Con seraient aussi de la partie d’après un brevet Apple datant de 2019.

Selon le site, la puce A14 Bionic, soit la même que celle implantée sur les iPhone 12, serait embarquée dans la console pour faire tourner les différents jeux vidéo. Au niveau de l’aspect de ce nouveau produit, il arborerait un « design premium », mais profiterait de « couleurs amusantes », à l’instar des derniers iMac. Petit point intéressant, la console hybride d’Apple serait compatible avec le premier casque de réalité mixte de la firme américaine.

Pour finir, iDrop News estime que le prix de la console d’Apple serait compris entre 449 et 549 dollars. Cela vient ainsi directement s’aligner sur la tarification des PS5 et Xbox Series X. Si cette console arrive un jour, il faudra tout de même à Apple de très gros arguments au niveau de l’offre de jeux vidéo afin de séduire les consommateurs.