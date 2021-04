Apple Arcade profite de 30 nouveaux jeux pour iPhone, iPad et Mac

En septembre 2019, la firme à la pomme sortait un abonnement vidéoludique : Apple Arcade. Plus de deux ans plus tard, le service comptabilise à son actif plus de 180 jeux différents. Afin de satisfaire sans cesse les joueurs, l’entreprise ajoute en général au compte-goutte de nouveaux titres à son catalogue. Cependant, Apple a voulu taper fort en ce mois d’avril 2021 en annonçant l’ajout d’environ 30 nouveaux jeux.

Après le Xbox Game Pass ou le PlayStation Now, Apple a aussi voulu proposer un service d’abonnement à un catalogue de jeux vidéo : Arcade. À travers ce dernier, l’entreprise souhaitait peaufiner son offre de service multimédia. Par cette occasion, elle a d’ailleurs lancé Apple One quelques mois plus tard, un abonnement multiservice pour profiter par exemple d’un combo Apple TV, Arcade, Music et 50 Go de stockage iCloud à un tarif préférentiel. Revenons à nos moutons et découvrons ensemble les nouveaux jeux pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV proposés par la firme de Cupertino.

30 jeux viennent enrichir le catalogue Apple Arcade

Dans un communiqué de presse, Apple a présenté les nouveautés de son service Arcade. Pour commencer, l’entreprise souligne l’arrivée de deux nouvelles sections Timeless Classics et App Store Greats. La première permet de jouer à des jeux de société iconiques et l’autre regroupe les meilleurs jeux primés de l’App Store.

Nous pouvons ensuite lire « Aujourd’hui, nous lançons notre plus grande extension depuis le lancement du service, offrant désormais plus de 180 jeux géniaux qui incluent de nouveaux Arcade Originals, Timeless Classics et App Store Greats », dont 30 nouveaux jeux ajoutés dès maintenant.

Du côté des jeux Apple Arcade Originals, nous retrouvons :

NBA 2K21 Arcade Edition : le célèbre jeu de basket de 2K Games fait son entrée sur les produits Apple ;

: le célèbre jeu de basket de 2K Games fait son entrée sur les produits Apple ; Simon’s Cat: Story Time : la célèbre série animée vient profiter d’un puzzle-game ;

: la célèbre série animée vient profiter d’un puzzle-game ; Star Trek: Legends : un RPG tactique dans la mythique épopée galactique ;

: un RPG tactique dans la mythique épopée galactique ; The Oregon Trail : un jeu de survie où vous devez faire traverser quatre compères accompagnés de leur chariot de pionniers dans l’Oregon ;

: un jeu de survie où vous devez faire traverser quatre compères accompagnés de leur chariot de pionniers dans l’Oregon ; Cut the Rope Remastered : on le présente plus, ce jeu de puzzle est de retour dans une version remastérisée en 3D ;

: on le présente plus, ce jeu de puzzle est de retour dans une version remastérisée en 3D ; SongPop Party : un jeu pour devenir le roi des blind test ;

: un jeu pour devenir le roi des blind test ; Mais aussi FANTASIAN, Wonderbox: The Adventure Maker, World of Demons, Clap Hanz Golf et Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat.

La nouvelle section Timeless Classic d’Apple Arcade profite des nouveaux jeux suivants :

Really Bad Chess ;

Sudoku Simple ;

Backgammon ;

Tiny Crossword ;

Solitaire by MobilityWare ;

Chess – Play & Learn ;

Flipflop Solitaire ;

Good Sudoku by Zach Gage ;

SpellTower ;

Mahjong Titan.

Pour finir, la partie App Store Great accueille :

Monument Valley ;

Mini Metro ;

Trois! ;

Fruit Ninja Classic ;

Chamelon Run ;

BADLAND ;

Blek ;

Don’t Starve: Pocket Edition ;

Reigns ;

The Room Two.