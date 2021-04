DJI Air 2S : une mise à jour du Mavic Air 2 pour avril ?

Quelques jours après l’annonce du DJI FPV, DJI vient de déposer des documents auprès de la FCC pour enregistrer un nouveau drone, le DJI Air 2S ! Il s’agirait d’une mise à jour de l’excellant Mavic Air 2. A quoi faut-il s’attendre ? Réponse dans cet article !

Le DJI Air 2S : le remplaçant du DJI Mavic Air 2

Alors que certains attendaient un Mavic 3, il semble que ce soit finalement une évolution du DJI Mavic Air 2 qui pointe le bout de son nez.

La rumeur a vu le jour suite au dépôt des document par DJI auprès de la FCC.

Grâce aux fichiers des déclarations, on découvre l’étiquette qui doit être placée à l’intérieur du future DJI Air 2S, probablement sous la batterie. A part le nom, on apprend la capacité de la batterie, de 3500mAh, qui est équivalente à celle du DJI Mavic Air 2.

L’étiquette de la batterie du DJI Air 2S

On le sait, DJI est en train de changer la façon dont ils nomment leurs drones. Le successeur du DJI Mavic Mini a été le DJI Mini 2, et il semblait donc logique que le nom de Mavic soit également abandonné pour la gamme « Air ».

Quoi de nouveau pour ce drone ?

Puisqu’il ne s’agit pas d’un Air 3, nous nous attendons à des fonctionnalités et améliorations supplémentaires, mais pas à un produit entièrement reconfiguré. Pensez à Apple et à sa désignation « S » sur certains smartphones.

L’actuel DJI Mavic Air 2

Temps de vol

DJI est une référence dans la gestion de la batterie, ce qui se traduit par des temps de vol vraiment impressionnants sur sa récente génération de drones. Le Mavic Air 2, peut rester en l’air pendant 34 minutes – ce qui est vraiment incroyable. D’après l’étiquette de la batterie ayant fuité, ce drone conserverait la même capacité. Donc, si DJI augmentait d’une manière ou d’une autre le temps de vol, nous nous attendrions à ce qu’il soit assez progressif, peut-être quelques minutes de plus.

Capteur photo

Dans une certaine mesure, il en va de même pour l’appareil photo. La version actuelle dispose d’un capteur de 48 MP avec vidéo 4K, 60 ips. Peu probable que le changement soit drastique, mais le capteur pourrait être plus grand afin de proposer de meilleurs rendus surtout en basse luminosité. Le célèbre leaker OsitaLV a posté sur Twitter sur l’inclusion possible du capteur IMX686 capable de prendre des photos de 64 MP, de la vidéo 4k à 60 ips. L’ouverture serait en effet plus grande : à 1/1.7′′.

OcuSync 3.0

Avec le lancement du drone DJI FPV, la société a également annoncé OcuSync 3.0, une version améliorée d’OcuSync 2.0, principalement axée sur l’amélioration de la latence pour faciliter un peu le pilotage d’un drone FPV à grande vitesse. Il y a une chance que DJI veuille équiper cette nouvelle version du Mavic Air 2 d’OcuSync 3.0 L’original est capable d’une transmission vidéo en 1080p, 30 ips sur jusqu’à 10 kilomètres, peut-être aurait-il droit à une amélioration ?

Ce DJI Air 2S pourrait être le premier drone a posséder la certification européenne, qui sera obligatoire pour tous les drones vendus en 2023. Pour l’instant, aucune information n’est disponible. Le prix n’a également pas fuité. En revanche, les rumeurs parlent d’une annonce de la marque pour la fin du mois d’avril.

