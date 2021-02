DJI FPV Combo : le drone se dévoile en vidéo

Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler du premier drone FPV de DJI. Pourtant, la société chinoise n’a toujours pas officialisé le produit. Cependant, une vidéo qui dévoile le déballage du drone a déjà fuité sur YouTube !

Une vidéo unboxing dévoile tout

Ce n’est pas la première fois pour DJI que ses produits fuirent avant leur officialisation. En octobre 2020, le DJI Mini 2 a été commercialisé avant même que sa présentation officielle ait eu lieu. Quant au DJI FPV Combo, il s’agit du tout premier drone FPV proposé par DJI.

La vidéo déballage de SpiderMonkey

Dans cette vidéo de SpiderMonkey, on peut ainsi découvrir le DJI FPV Combo sous toutes ses coutures, mais également sa nouvelle manette, et même ses lunettes permettant la vue à la première personne.

DJI va lancer son premier drone FPV

Comme on peut le voir dans cette vidéo, le FPV Combo semble bien différent des autres drones de la marque. Celui-ci délaisse l’habituelle couleur grise pour du noir, et on retrouve une nouvelle caméra placée sur la partie supérieure du drone. Ce placement est en effet justifié par le fait que le drone n’a pas pour objectif la photo, mais le pilotage immersif. La manette aussi un peu différente, puisqu’elle n’a pas d’emplacement pour le smartphone et possède de nouveaux joysticks rétractables.

Pour la partie immersion, des lunettes sont fournies avec le pack. D’après le youtubeur, il s’agit de la seconde génération des DJI Goggles. Malheureusement, SpiderMonkey ne donne que peu d’informations à propos de la fiche technique, le drone a donc encore quelques secrets bien gardés, jusqu’à ce que la marque l’annonce officiellement.

Pour l’instant, nous n’avons encore aucune idée du prix. La présentation du DJI FPV Combo devrait se faire au mois de mars. Patience donc !

