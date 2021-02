iPhone 13 Pro : le design du futur smartphone d’Apple se dévoile

Publicité

Habitué à régénérer sa célèbre marque de smartphones chaque année, depuis plus d’une décennie, Apple devrait respecter la tradition cette année avec le lancement des modèles iPhone 13. Au fur et à mesure que les jours passent les mordus des téléphones mobiles de la Firme de Cupertino trépignent d’impatience. Et plus le moment tant attendu se rapproche, plus les contours des designs des futurs flagships de la marque à la pomme se précisent. Certains points concernant la variante iPhone 13 Pro ont été réunis pour dans cet article.

Le design annoncé pour l’iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro serait l’une des variantes de la gamme 2021 des smartphones d’Apple. Une actualisation des informations et tests comparés sur différents sites permet d’en savoir un peu plus sur ce à quoi devrait ressembler ce téléphone. Commençons d’abord par la taille de l’écran qui serait de 6,1 pouces comme celle de l’iPhone 12 Pro. Les bordures plates devraient subir des modifications pour devenir beaucoup plus fines. L’encoche et le port USB-C (port Lightning), quant à eux, disparaitraient momentanément. Apple maintiendrait la disposition des capteurs photos, mais avec des angles agrandis. La Firme de Cupertino y implémenterait des réglages lumineux plus avancés pouvant permettre de meilleures performances photographiques.

Les discontinuités dans les chaines de production et d’approvisionnement en composants ont retardé le lancement de la génération 2020 des smartphones d’Apple. Les mêmes perturbations persistent en 2021 et pourraient amener l’entreprise de Tim Cook à revoir son agenda évènementiel concernant la sortie officielle des modèles d’iPhone 13. En effet, des extrapolations avaient permis d’entrevoir Septembre 2021 comme mois-j. Mais, la crise économique consécutive à la pandémie du COVID-19 influencerait ce délai. L’iPhone 13 Pro devrait être commercialisé à un prix très voisin de celui de l’iPhone 12 Pro car il n’y aurait pas de grandes différences techniques entre les deux modèles. Certains analystes prédisent même qu’Apple reverrait ses ambitions lucratives à la baisse.

