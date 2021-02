Publicité

Apple a pris l’habitude de lancer un nouveau falgship chaque année depuis plus de dix ans. Dans la prospective que cette tradition sera respectée cette année, des rumeurs continuent d’enfler quant à la gamme 2021 des Smartphones de la marque à la pomme. De nouvelles informations sont apparues sur de nombreux sites, assez crédibles, concernant le design et les fonctionnalités des modèles à venir d’iPhone 13. Lisez cet article pour en savoir davantage

iPhone 13 : un design inchangé et des fonctionnalités inédites

« iPhone 13 » serait le nom de baptême de la génération 2021 des Smartphones d’Apple. On savait déjà qu’ils seraient disponibles en trois variantes (iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max) comme l’iPhone 12. Mais, on vient d’apprendre qu’Apple devrait aussi conserver le design et ne pas modifier les tailles des écrans (5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces). Les modifications majeures se situeraient au niveau des bordures, de l’encoche et du port Lightning. En effet, Apple renoncerait à l’encoche, ferait disparaitre définitivement le port USB-C et opterait pour des bordures plus fines. En outre, l’iPhone 13 implémenterait un capteur photo grand-angle, avec réglages lumineux, permettant de meilleures performances photographiques.

A quand le lancement officiel des nouveaux modèles ?

Apple avait l’habitude de lancer ses lancements de nouveaux smartphones dans la même période chaque année. Mais, l’année 2020 a été particulière. Et 2021 ne s’annonce pas différente. En effet, la crise sanitaire liée au COVID-19 aurait amené la firme californienne à porter des gants dans chacune de ses déclarations. Néanmoins, des sources concordantes permettent d’extrapoler sur la période de sortie officielle. En comptant sur un fonctionnement sans discontinuité des chaînes de production et d’approvisionnement, Septembre 2021 serait le mois en vue. Le prix de commercialisation de l’iPhone 13 ne s’éloignerait pas du celui de l’iPhone 12, vue les différences techniques entre les deux générations ne semblent pas trop importantes. Serait-ce possible qu’Apple revoit ce prix à la baisse pour mieux s’aligner par rapport à la concurrence et compte tenue de la crise économique ?

