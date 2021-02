Samsung va lancer une alternative à AirDrop sur Windows 10

Publicité

On connait le système de partage et de transfert, AirDrop, intégré aux iPhone, iPad et Macs. On a récemment vu une fonctionnalité similaire sur les Galaxy de Samsung : le Quick Share. Le constructeur coréen annonce que cette application devrait bientôt s’étendre aux PC tournant avec Windows 10. Elle devrait, ainsi, faciliter le transfert entre les Smartphones de la marque et les ordinateurs portables fonctionnant avec Windows 10.

Le Quick Share de Samsung bientôt sur les PC utilisant Windows 10

Les Smartphones Galaxy de Samsung et les PC Windows 10 de Microsoft présentaient déjà quelques compatibilités, en ce qui concerne le partage de fichiers. On pouvait notamment, grâce à une connexion Wi-Fi, faire glisser des fichiers depuis les ordinateurs portables pour les déposer sur les téléphones mobiles. Inversement, les presses papier de ces derniers pouvaient être copiées sur les premiers en utilisant simplement la fonctionnalité Samsung Flow. Le géant coréen de l’électronique annonce avoir pu effectuer des tests, assez concluants, sur le transfert de données avec Quick Share depuis ces smartphones vers les PC Windows 10 de son homologue américain. L’application serait téléchargeable dans le Microsoft Store et représenterait ainsi une alternative à AirDrop utilisé au niveau des appareils les smartphones et macs d’Apple.

Le fruit de la bonne collaboration entre constructeurs

Samsung et Microsoft ont officialisé, chacun sur un de leurs comptes dédiés aux nouveautés, la compatibilité de Quick Share avec les PC Windows 10. D’ailleurs la présence de l’application dans le Microsoft Store serait le fruit d’une complicité de longue date entre les deux constructeurs. Quick Share qui était réservé aux smartphones et tablettes signés Samsung peut désormais s’ouvrir que les ordinateurs utilisant Windows 10. Le partage entre les appareils des deux géants de l’électronique ne se limitera plus aux fichiers et presses papiers. Tous les contenus (fichiers, photos, vidéos) pourront désormais être transférés avec plus de rapidité grâce à une connexion Bluetooth ou d’un réseau Wi-Fi. Certains utilisateurs de PC avec Windows 10 auraient même déjà installé Quick Share. Ce qui annonce un déploiement à grande échelle pour plus longtemps.

