Les 200 Go de données mobiles sont à prix réduit avec ce forfait

Bonne nouvelle si vous aviez raté les forfaits en promo ses dernières semaines, RED by SFR revient à la charge avec une offre comprenant 200 Go de données mobiles en 4G. L’opérateur propose en effet une solution au prix de 15 € par mois. Attention la promotion sur l’abonnement est uniquement disponible jusqu’à aujourd’hui minuit.

RED by SFR casse le prix de son forfait mobile 200 Go

Un bon plan express vient de tomber sur le marché des télécoms. En effet, l’opérateur sans engagement RED by SFR vient faire encore une fois faire profiter aux consommateurs d’une offre des plus alléchantes : 200 Go pour 15 euros par mois, soit une réduction de 10 € par mois sur son forfait mobile.

Si vous êtes un gros consommateur d’internet sur votre smartphone, la nouvelle offre RED by SFR est LA solution pour vous. L’enveloppe de 200 Go de données mobiles en 4G saura en effet répondre à vos attentes pour un mois complet (streaming, partage de connexion, navigation internet, mails, jeux vidéo…). Pour les baroudeurs, 15 Go de données mobiles seront d’ailleurs proposées en Europe et dans les DOM. Appels, SMS et MMS sont bien évidemment illimités en France métropolitaine et depuis l’UE + les DOM.

Pour finir, sachez que le forfait mobile RED by SFR est proposé sans engagement à un prix de 15 euros par mois. Ne prenez pas trop votre temps pour réfléchir, cette offre promotionnelle avec le meilleur rapport données mobiles/prix pour cette quantité de gigaoctets prend fin ce soir à minuit.

