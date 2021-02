Epic Games s’attaque à Apple auprès de la Commission Européenne

Publicité

Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, c’est l’Europe qui aurait reçu une plainte d’Epic Games contre Apple. La Firme de Cupertino aurait vu une autre procédure judicaire enclenchée à son intention par l’éditeur du jeu vidéo « Fortnite ». Ce dernier accuserait l’entreprise de Tim Cook d’abus de position dominante pour favoriser la distribution des applications mobiles dans son App Store et influencerait aussi leurs systèmes de paiement.

Epic Games porte plainte contre Apple devant la Commission Européenne

La bataille juridique engagée contre Apple par Epic Games prend de l’ampleur en s’internationalisant. Elle débarque donc sur le vieux continent avec comme champ le Direction Générale de la Concurrence de Commission Européenne. L’instance a été saisie par l’éditeur du célèbre jeu vidéo « Fortnite ». Le studio américain de développement et de distribution de jeux vidéo reprocherait à la Firme de Cupertino de se servir de son système iOS pour s’enrichir tout en ne permettant à la concurrence de s’exprimer. Epic Games qualifie ce comportement d’abusif compte tenue de la position dominante occupée par Apple sur le marché. Il constituerait donc une violation du droit à la concurrence selon la loi en vigueur dans l’Union Européenne. La Commission Européenne aurait enregistré la plainte et entend mener dans enquêtes dans ce cadre.

Les intérêts de l’entreprise dans cette affaire

En s’attaquant à Apple auprès de Direction Générale de la Concurrence de Commission Européenne (DGCCE), Epic Games entend obtenir une solution corrective, rapide et efficace au comportement « anticoncurrentiel » de la Firme de Cupertino. Les espérances de l’éditeur du jeu vidéo « Fortnite » sont non lucratives. Aucune compensation financière n’est exigée et ne serait acceptée sans des mesures pour réduire l’influence d’Apple sur la distribution des applications mobiles et leurs processus de paiement in-app. Mais, Epic Games pourrait bien sortir affaibli de cette affaire. Apple pourrait, en effet, prolonger l’exclusion du jeu vidéo « Fortnite » de l’App Store. Le studio américain serait donc contraint de trouver une autre boutique virtuelle pour permettre le téléchargement de son jeu vidéo.

